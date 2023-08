Wechsel zum FC Bayern? Stefan Ortega ist Manchesters "Wonderwall" Stand: 15.08.2023 22:44 Uhr

Der FC Bayern ist an Citys Stefan Ortega interessiert. Der gilt in Manchester als "womöglich beste Nummer 2 der Premier League" und als "Wonderwall". Dabei spielte er in Deutschland lange unter dem Radar.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Stefan Ortega in München war. Für ihn war es damals ein "Festtag" , wie er sagte: "Vor allem, weil es zum Frühstück dann mal Brötchen gibt. Das gibt es in England nicht." Sein Arbeitgeber Manchester City hatte in München auch etwas zu feiern. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League holten die "Skyblues" beim FC Bayern im April ein 1:1 und waren nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg eine Runde weiter.

Jetzt sieht es so aus, als wäre Ortega bald wieder in München. Der FC Bayern will den 30-Jährigen als Ersatz für den immer noch verletzten Kapitän Manuel Neuer verpflichten. Denkbar wäre ein Leihgeschäft. Wie mehrere Medien berichten, hat der deutsche Rekordmeister schon Kontakt zum Klub aus der englischen Premier League und auch zu Ortega aufgenommen. Und der kann sich das wohl auch sehr gut vorstellen.

Mit Manchester das Triple gewonnen

Wer sich das nicht vorstellen kann, ist Pep Guardiola. "Wir wollen ihn nicht verkaufen und auch nicht verleihen. Wir brauchen ihn hier" , sagte der Trainer. Wenn man Ortega jetzt verliere, müsse man sich nach einem anderen Torhüter auf dem Markt umsehen. "Das ist nicht einfach" , sagte Guardiola.

Eigentlich geht es Ortega, dessen Vater Spanier und dessen Mutter Deutsche ist, in Manchester sehr gut. Er ist zwar nur die Nummer zwei hinter Stammtorhüter Ederson, kam aber auch immer mal wieder in der Liga und in der Champions League zum Einsatz. Und im FA Cup, wo er als " Pokaltorhüter " gesetzt war. Zudem holte er in der vergangenen Jahr mit City das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph. Die Aussicht, in München erstmal die Nummer 1 zu sein, reizt dann aber wohl doch mehr.

"Kann absolut zufrieden sein"

Erst seit einem Jahr ist Ortega in Manchester. Er kam ablösefrei von Arminia Bielefeld, mit dem Klub war er da gerade abgestiegen. "Dies ist ein sehr guter Deal für City. Wir verpflichten einen Torhüter, der riesige Erfahrung hat" , sagte Sportdirektor Txiki Begiristain damals. Und Ortega erklärte: "Das ist ein fantastischer Wechsel für mich. Die Chance zu erhalten, Teil dieser Gruppe von Spielern zu sein und die Erfolge des Klubs weiterzuführen, ist ein Traum."

Stefan Ortega ist der Ersatztorwart von Manchester City.

Bereut hat er das auch als Nummer 2 nie. "So, wie das Jahr hier gelaufen ist, kann ich absolut zufrieden sein. Diese Spiele würde mir hier niemand geben, wenn sie nicht von mir überzeugt wären" , sagte er. Insgesamt kam er im vergangenen Jahr auf 14 Partien, kassierte sieben Treffer und blieb neunmal ohne Gegentor. Sein Vertrag auf der Insel gilt bis 2025.

In Deutschland unter dem Radar

In Deutschland spielte Ortega viele Jahre lang unter dem Radar. Das lag daran, dass er mit Arminia Bielefeld nur zwei Jahre in der Bundesliga spielte. Zum Klub aus Ostwestfalen wechselte er 2007 als Jugendlicher von Hessen Kassel. 2011 schaffte er es dort in die Profimannschaft. 2014 wechselte er zum TSV 1860 München, kehrte aber nach drei Jahren nach Bielefeld zurück. In der Saison 2020/21, einem seiner Jahre in der Bundesliga, wurde er vom "Kicker" mit einer Durchschnittsnote von 2,81 hinter dem mehrmaligen Welttorhüter Manuel Neuer als zweitbester Torwart der Spielzeit bewertet.

Guardiola schwärmt und schwärmt

Dennoch kam der Wechsel nach Manchester überraschend. "Er ist ein typisch deutscher Torhüter. Er macht unglaubliche Handballbewegungen. Er ist ein wirklich, wirklich guter Torhüter" , schwärmt sein Trainer Guardiola: "Er ist ein außergewöhnlicher Torhüter. Außergewöhnlich." Jeden Tag im Training zeige Ortega, dass "der Klub einen tollen Transfer getätigt" habe. Er sei überragend "in allen Bereichen: im Tor, mit den Füßen und mit den Händen." Dennoch ist bei City Ederson als Stammtorwart unumstritten.

Nach dem Sieg im FA Cup gegen den FC Chelsea bezeichnete der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher ihn nach einem Song der Band als "Wonderwall" - was mit "Schutzwall", "Bollwerk" oder auch "Zauberwesen" übersetzt werden kann. Und die "Manchester Evening News" erhoben Ortega prompt zur "womöglich besten Nummer 2 der Premier League" . City setzte sich mit Ortega im Tor im FA Cup nicht nur gegen Chelsea, sondern unter anderem auch gegen den FC Arsenal und im Finale gegen Manchester United durch.

Was wird aus Neuer?

Deshalb war Ortega auch schon im Januar ein Thema bei den Bayern. Die holten dann aber doch Yann Sommer als Ersatz für Neuer. Der ist inzwischen wieder weg, genauso wie Alexander Nübel und Johannes Schenk. In Sven Ulreich haben die Bayern aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader. Eine Rückkehr Neuers ins Mannschaftstraining ist noch nicht absehbar. Deshalb suchen sie in München händeringend einen Schlussmann. Kepa vom FC Chelsea wechselte zuletzt zu Real Madrid, Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam verletzte sich kürzlich an der Schulter.

"Es ist extrem komplex" , sagte Trainer Thomas Tuchel: "Wir suchen wahrscheinlich etwas, was kein anderer Verein sucht. Jemanden, der das Zeug zur Nummer eins hat und bei einer Rückkehr von Manu seinen Stolz schlucken kann." Ob Neuer aber tatsächlich zwischen die Pfosten zurückkehrt, steht nicht fest. Das denkt sich wohl auch Ortega.