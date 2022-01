Ginter, Kempf und Co. - Spielergewerkschaft kritisiert Vereine

Matthias Ginter hat 279 Bundesligaspiele und 46 Länderspiele für die Nationalmannschaft absolviert - und entsprechend viel erlebt. Die vergangenen Tage waren aber auch für ihn nicht alltäglich. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen saß er nur auf der Bank, obschon er fit war. Das war ihm in viereinhalb Jahren in Gladbach zuvor nie passiert. Für ihn spielte der frisch verpflichtete Marvin Friedrich.

Im Pokal unter der Woche in Hannover spielte Ginter dann wieder von Beginn an. "Wir haben auch andere Wechsel vorgenommen" , sagte Trainer Adi Hütter lapidar. Hängenbleiben dürfte aber der Satz, den der Coach nach der Leverkusen-Partie zur Nicht-Nominierung Ginters gesagt hatte. "Wir haben uns entschlossen, in die Zukunft zu investieren" , sagte Hütter.