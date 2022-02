Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Bochum agierte gewohnt aggressiv und beeindruckte so die eigentlich spielerisch höher veranlagten Leipziger. Beide Mannschaften neutralisierten sich derart, dass es keine zwingenden Torchancen gab. So ging der vermeintliche Abstiegskandidat Bochum zum 15. Mal in dieser Saison ohne Gegentor in die Pause.