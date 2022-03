Taiwo Awoniyi erzielte am Samstag (12.03.2022) beim 1:1 den Treffer für Union, Saša Kalajdžić glich in der 90. Minute aus. Die Schwaben kletterten damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz. Die Berliner gingen enttäuscht vom Platz, da es lange so aussah, als würden sie die Marke von 40 Punkten schon am 26. Spieltag erreichen.

Bei dem Duell zwischen Union und dem VfB werden stets Erinnerungen an die Relegation 2019 wach. Damals schickten die Berliner die Stuttgarter in die 2. Liga und stiegen ihrerseits erstmals in die Bundesliga auf.

Rönnow für Luthe im Tor

Trainer Pellegrino Matarazzo setzte am Samstag in der Alten Försterei auf dieselbe Startelf wie beim so überaus wichtigen 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche. Unions Trainer Urs Fischer fehlte diese Option, denn Torwart Andreas Luthe und Genk Haraguchi befinden sich in Isolation. Außer Frederik Rönnow und Kevin Möhwald rückten auch Kapitän Christopher Trimmel und Niko Gießelmann im Vergleich zum 0:1 beim VfL Wolfsburg wieder in die Startelf.