Union Berlin kann doch noch ohne Max Kruse gewinnen. Nach null Punkten und null Toren in den ersten drei Spielen ohne den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Angreifer besiegten die "Eisernen" den FSV Mainz 05 mit 3:1 (1:0).

Genki Haraguchi (7.), der starke Sheraldo Becker mit einem sehenswerten Schlenzer (56.) und der eingewechselte Taiwo Awoniyi (75.) erzielten die Treffer für die Unioner, die in der Tabelle wieder an den Mainzern vorbeizogen. Der FSV musste nach der Gelb-Roten Karte für Dominik Kohr (60.) rund eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Der Treffer von Delano Burgzorg (90.) kam viel zu spät.