Bayern mit Willen zur Wiedergutmachung

Die Bayern zeigten sofort, dass sie das 0:5 von Gladbach im Pokal zumindest ein bisschen vergessen machen wollten. Paul Jaeckel wehrte einen Schuss von Sané mit der Hand ab, Robert Lewandowski verwandelte den fälligen Strafstoß zur Führung (15.). Nachdem Lewandowski vor dem Berliner Strafraum gefoult worden war, kam er bei einer Freistoßkombination von Kimmich und Müller zum Schuss und erhöhte auf 2:0 (23.). Leroy Sané sorgte mit dem 3:0 schon für eine Vorentscheidung, als Müller eine Hereingabe von Kingsley Coman zu ihm verlängert hatte (35.).

Niko Gießelmann sorgte für Union vor der Pause mit einer Direktabnahme zumindest für den Anschluss, Genki Haraguchi hatte das Tor vorbereitet (43.).

Union mit Druck, aber die Bayern erhöhen

Unmittelbar nach der Pause hatte Union eine starke Phase und drängte auf das zweite Tor. Sheraldo Becker scheiterte aber zweimal (52./57.).

Und so erhöhten die Bayern: Coman bekam den Ball rechts von Müller zog nach innen und traf zum vierten Tor der Bayern (60.). Union behielt die Hoffnung, als Kevin Behrens in der 64. Minute Julian Ryerson bediente und der zum 2:4 traf. Doch die Bayern erhöhten am Ende erneut: Dayot Upamecano brachte den Ball nach vorne, spielte Müller frei, der den Ball links im Strafraum ins rechte Eck schlenzte (79.).

Müller: "Aus dem Pokal sind wir trotzdem raus"

Für die Bayern war es eine gute Antwort auf die Pokalpleite in Mönchengladbach. "Jetzt haben wir gewonnen und überzeugend gespielt" , sagte Müller, der an vier Toren beteiligt war, bei Sky: "Jetzt stehen wir hier so locker flockig, aus dem Pokal sind wir trotzdem raus. Wir haben nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb."

Bayern in der Champions League gegen Benfica

In der Champions League ist der FC Bayern am Dienstag (02.11.2021) im Heimspiel gegen Benfica Lissabon im Einsatz. Auch der 1. FC Union Berlin ist international dabei: Am Donnerstag (04.11.2021) treffen die Berliner in der Europa Conference League im Olympiastadion auf Feyenoord.

In der Bundesliga geht es für die Bayern am 11. Spieltag am Samstag (06.11.2021) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Union ist einen Tag später beim 1. FC Köln im Einsatz.

red | Stand: 30.10.2021, 17:20