In einer an Effektivität kaum zu überbietenden ersten Halbzeit legte Union Berlin am Samstag (07.05.2022) in der Fußball-Bundesliga den Grundstein zum 4:1 (3:0)-Sieg beim SC Freiburg und kann schon für einen Europacup-Start in der kommenden Saison planen.

Grischa Prömel (11.), Kapitän Christopher Trimmel (30.) und Sheraldo Becker (41.) sorgten in der ersten Halbzeit für Klarheit in einem Duell zweier Europacup-Aspiranten, Andras Schäfer für den Schlusspunkt (90.). Lucas Höler erzielte für Freiburg in Durchgang zwei den Anschlusstreffer zum 1:3 (59.).