André Silva bringt die Wende

Im zweiten Durchgang wurden die bis dahin viel zu ängstlichen Bochumer etwas druckvoller, beschäftigten Leipzig auch mal in der eigenen Hälfte. Nach einer Stunde begann dann Marsch, entscheidend in die Partie einzugreifen.

Erst stellte der bereits von einigen Anhängern angezweifelte RB-Coach auf Viererkette um, dann brachte er in der 69. Minute den bisher rätselhaft glücklosen André Silva in die Partie. Es war die siegbringende Aktion. Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte der Portugiese nach einer Ecke per Kopf die Führung. Dann legte Silva in der 73. Minute perfekt für Nkunku auf, der die Kugel gefühlvoll über Riemann hinweg zum 2:0 ins Tor lupfte.