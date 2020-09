Viel Stückwerk bei Hertha, Frankfurt effektiv

Bei Hertha war kein konstruktiver Spielaufbau zu erkennen, vieles blieb Stückwerk. Auch Matheus Cunha, der vor dem Anpfiff von seiner erstmaligen Nominierung in die brasilianische A-Nationalmannschaft erfuhr, brachte keine Kreativität. So kamen die Gastgeber bis zur Halbzeit nur zu einer einzigen Chance, als Dodi Lukebakio am stark reagierenden Eintracht-Keeper Kevin Trapp scheiterte (32.).

Dost machte es auf der Gegenseite besser. Der 31 Jahre alte Niederländer köpfte nach einer Freistoß-Eingabe von Daichi Kamada wuchtig ein. Boyata und Torunarigha konnten ihn nicht entscheidend stören. Damit war Herthas Traum von einem perfekten Saisonstart praktisch schon beerdigt. 25-Millionen-Mann Lucas Tousart blieb blass, wie viele seiner Nebenleute.

Labbadia mit drei Wechseln zur Pause

Neuzugang Jhon Cordoba, zunächst nur auf der Bank, durfte dann zu Beginn der zweiten Hälfte den wirkungslosen Angreifer Krzysztof Piatek ersetzen. Labbadia hatte von einer "Gefühlssache" gesprochen bei der Entscheidung für den Polen - und lag damit offenbar falsch.

Auch Arne Maier und Neuzugang Deyovaisio Zeefuik kamen - und sorgten tatsächlich für Belebung im Hertha-Spiel. Frankfurt verteidigte mit Leidenschaft und Glück. Lukebakio scheiterte knapp (58.), die übrigen Gelegenheiten entschärfte Frankfurts Keeper Trapp. Mit einem Schuss aus 16 Metern ins lange Eck erstickte dann Rode Herthas Hoffnung auf eine Wende. Hinteregger traf zwar nach einer Torunarigha-Eingabe ins eigene Tor.

Die Berliner hatten Glück, dass sie das Spiel nicht in Unterzahl beendeten, nachdem Cunha für einen üblen Tritt gegen Hinteregger nur Gelb sah. Für die 4000 Hertha-Fans endete das erste Stadion-Liveerlebnis nach 202 Tagen dennoch mit einer großen Enttäuschung.

Schwolow: "Fast wie eine Schülermannschaft"

"In der ersten Halbzeit haben wir fast wie eine Schülermannschaft gespielt", schimpfte Herthas neuer Keeper Alexander Schwolow nach dem Abpfiff bei DAZN. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Insgesamt war es zu wenig heute."

Hertha reist zum FC Bayern

Auf die Berliner wartet in der kommenden Woche die nächste Bewährungsprobe, die kaum schwieriger sein könnte: Am Sonntag (18 Uhr) steht das Gastspiel beim Rekordmeister und frisch gekürten Supercup-Sieger FC Bayern an. Die Eintracht spielt bereits am Samstag und erwartet 1899 Hoffenheim.