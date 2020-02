"Es war ein Chaosspiel" , sagte Per Skjelbred. "Vielleicht hat es den Fans ein bisschen Spaß gemacht."

Beide Teams vor bedeutsamen Spielen

Im Abstiegskampf nutzt das Ergebnis keiner von beiden Mannschaften sonderlich. Der kommende Spieltag liefert nun für beide Mannschaften richtungsweisende Partien.

Hertha BSC spielt am Samstag (07.03.2020, 15:30 Uhr) gegen Werder Bremen genauso gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wie Düsseldorf am Tag darauf um 18 Uhr beim 1. FSV Mainz 05. Für die Fortuna steht am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) außerdem noch das Viertelfinale im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken an.

