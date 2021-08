Angeführt vom dreifachen Torvorbereiter Andrej Kramaric gewann die spielerisch reifere TSG zum Bundesligastart vor 9124 Zuschauern in der Augsburger Arena am Ende hoch mit 4:0 (1:0).

Jacob Bruun Larsen (37. Minute), die Einwechselspieler Sargis Adamyan (79.) und Georginio Rutter (87.) sowie Sebastian Rudy (90.+5) ließen 1899-Trainer Sebastian Hoeneß am Spielfeldrand jubeln. Hoffenheim spielte bei hohen Temperaturen am Samstag ganz cool und effizient. Der FCA brach am Ende auseinander und ließ sich abschießen.