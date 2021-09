Auch der zweite Durchgang gestaltete sich intensiv: Die Mannschaften schenkten sich nichts in den Zweikämpfen, viele Fouls und Standardsituationen waren die Folge. Beide Seiten verbuchten bis tief in die hitzige Schlussphase hinein gute Tormöglichkeiten, doch der Lucky Punch gelang weder Frankfurt noch Köln.

Köln gegen Fürth, Frankfurt bei den Bayern

Am nächsten Bundesliga-Wochenende empfangen die Kölner bereits am Freitagabend (01.10.2021) Schlusslicht Greuther Fürth. Frankfurt muss am Sonntag um 17.30 Uhr bei Bayern München ran.