Der 3:2 (1:1)-Sieg der Bayern war letztlich verdient, weil der entscheidende Unterschied im Ausspielen der Torszenen bestand: Während der BVB trotz zahlreicher guter Ansätze zu oft die letzte Genauigkeit vermissen ließ, war die Mannschaft von Hansi Flick abgebrühter und konsequenter.

Haaland schwer zu kontrollieren

Schon die erste Halbzeit bot Bundesliga-Fußball auf Top-Niveau. Beide Teams verteidigten weitgehend hochkonzentriert, konnten aber auch nicht alles von ihren eigenen Torhütern fernhalten. Gefährlich wurde es auf beiden Seiten vor allem dann, wenn die schnellen Offensivkräfte über die Außenpositionen hinter die Vierkette kamen.

Schon in der dritten Minute hatte Erling Haaland erstmals die Bayern-Defensive überlaufen, sein Pass in den Rückraum landete aber bei Manuel Neuer. Auch nach 20 Minuten war der schnelle und wuchtige Norweger durch, zielte aber am langen Pfosten vorbei.

Tor aberkannt und Kimmich verloren

Fünf Minuten später jubelten dann plötzlich die Bayern, nachdem Kingsley Coman und Serge Gnabry perfekt für Robert Lewandowski vorbereitet hatten. Doch nach eingehendem Videostudium samt kalibrierter Linie wurde der Treffer wieder aberkannt - minimales Abseits rettete den BVB vor dem Rückstand.

Bitterer Moment für die Bayern: Joshua Kimmich (Mitte) muss verletzt vom Platz

Danach kippte die Partie hin und her, ehe sich in der 35. Minute eine Szene von sehr wahrscheinlich größerer Tragweite für die Restsaison der Bayern ereignete: Joshua Kimmich ließ an der Mittellinie den Ball zu weit wegspringen, versuchte dann mit seinem gewohnten Überehrgeiz den Konter über Haaland mit einer annähernd rot-würdigen Grätsche zu stoppen - und verletzte sich dabei vermutlich selbst schwer am Knie. Schiedsrichter Manuel Gräfe hatte zunächst Vorteil für den BVB laufen lassen, zeigte dann aber dem vom Platz humpelnden Kimmich noch die Gelbe Karte.

Erst Reus, dann Alaba

Kurz vor der Pause wurde es dann noch zweimal richtig turbulent. Mats Hummels schickte mit einem präzisen Flachpass Raphael Guerreiro auf die linke Außenbahn, der dann von der Grundlinie perfekt zurück auf Marco Reus legte - und der Kapitän vollstreckte gedankenschnell zur Dortmunder Führung.

Doch Bayern antwortete noch: In der Nachspielzeit verwandelte David Alaba einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins rechte Eck - Hummels und Guerreiro waren sich in dieser Szene offenbar nicht einig, wer zwecks Rettungsversuch auf die eigene Torlinie zurücklaufen sollte - letztlich kamen beide zu spät.

Lewandowski höher als Hummels

Hummels war dann auch drei Minuten nach dem Wiederanpfiff beteiligt: Nach einer hervorragenden Flanke von Lucas Hernández verlor er das entscheidende Kopfballduell gegen Lewandowski - der Pole überwand mit all seiner Klasse Roman Bürki im BVB-Tor. Zwei Minuten später hätten die Bayern beinahe auch gleich das 3:1 folgen lassen, doch der rechte Pfosten rettete Bürki nach dem Flachschuss von Coman.

Die Dortmunder brauchten einige Minuten, um wieder in die Spur zu kommen, hatten aber ab der 55. Minute wieder ihre Momente. Allerdings machten sie sich viele aussichtsreiche Situationen selbst zunichte, indem Haaland, Giovanni Reyna, aber auch Sancho und Reus vor dem Bayern-Tor entweder zu ungenau abschlossen oder auch den entscheidenden Querpass verweigerten.

Joker Sané trifft

Als dann Haaland in der 80. Minute vorne den Ball verlor, konterten die Bayern cool: Hernández leitete ein, Lewandowski bediente den eingewechselten Leroy Sané, der die Passivität von Manuel Akanji im Zweikampf mit dem 3:1 bestrafte.

Die Partie schien entschieden, doch Dortmund wehrte sich. Der herausragende Guerreiro schickte mit einem genialen Lupfer-Steilpass Haaland in die Tiefe, der noch Neuer umkurvte und den Ball über die Linie drückte. Erneut Guerreiro hätte dann beinahe auch noch den Ausgleich vorbereitet, doch Reus hämmerte seine Flanke volley knapp über das Bayern-Tor (87.).

In der Nachspielzeit überwand dann Lewandowski mit einem abgefälschten Schuss noch einmal Bürki - doch zum zweiten Mal an diesem Abend nahm der VAR den Treffer wegen ein paar Zentimetern Abseits zu Recht zurück.

BVB nun bei der Hertha, die Bayern gegen Bremen

Nach der Länderspielpause geht es am 21. November für Dortmund bei Hertha BSC weiter (20.30 Uhr), die Bayern haben ein Heimspiel (15.30 Uhr) Werder Bremen zu Gast.