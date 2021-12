Der Aufsteiger aus Bochum holte am Ende beim 1:1 (1:0) einen glücklichen Punkt. Den Treffer zum Bochumer 1:0 erzielte Sebastian Polter in der 39. Minute per Strafstoß. Christopher Antwi-Adjej war von BVB-Keeper Gregor Kobel im Strafraum gelegt worden. Der eingewechselte Julian Brandt sorgte fünf Minuten vor Schluss für das 1:1.

Enthusiastische Fans beim lange vermissten Derby

Elf Jahre und acht Monate hatte es gedauert, bis der VfL und der BVB mal wieder in einem Bundesligaspiel aufeinandertrafen. Entsprechend enthusiastisch hatten sich vor allem die heimischen Bochumer Anhänger auf das Derby (das BVB-Stadion ist gerade einmal 17 Kilometer entfernt) gefreut. Auch wenn nach Absprache mit den Behörden angesichts der Covid-Regularien nur 13.099 von ihnen (plus 700 Dortmunder) ins Stadion durften - die Stimmung war von Anpfiff an riesig.

Allerdings: Sportlich zeigte sich erst einmal der Gegner dominant: Der BVB, für den Trainer Marco Rose gelb-rot gesperrt nur auf der Tribüne saß, presste den VfL nach ein paar Minuten Anlaufzeit mit Vehemenz in dessen Hälfte. Und er erarbeitete sich riesige Chancen. Die erste hatte Jude Bellingham, als er zu lange zögerte, nachdem VfL-Keeper Manuel Riemann die Kugel vor dem eigenen Tor vertändelt hatte (16.). Nur zwei Minuten später war Bellingham nach Anspiel von Marco Reus ganz frei vor dem Bochumer Torwart, doch der rettete mit toller Fußparade. Und wiederum nur 60 Sekunden später scheiterte Reus, als er aus acht Metern und viel Zeit nur ein Bochumer Abwehrbein anschoss.

BVB vergibt Chancen im Minutentakt

Der VfL wankte in dieser Phase, profitierte hier allerdings von der Dortmunder Abschlussschwäche. Von der sich sogar Erling Haaland anstecken ließ. In der 39. Minute hätte der Norweger für das 0:1 sorgen müssen, doch auch er scheiterte am immer stärker auftrumpfenden Riemann im VfL-Kasten, der Haaland ausguckte und dessen freien Abschluss aus 13 Metern aus dem linken Eck fischte.