1:1 in Gladbach - Bayern zum Start ohne Sieg

Die Bayern, die in dieser Saison ihre zehnte Meisterschaft in Folge gewinnen können, kamen in Mönchengladbach trotz zahlreicher guter Chancen nicht über ein Remis hinaus.

Gladbach mit dem besseren Start, Bayern gleichen aus

Gladbach hatte den deutlich besseren Start. Patrick Herrmann spielte im Strafraum quer zu Lars Stindl, der Bayerns Torwart Manuel Neuer zu einer Fußabwehr zwang (6.). Wenig später aber ging die Borussia in Führung: Bayerns Alphonso Davies leistet sich einen Ballverlust, Gladbach schaltete schnell um, Stefan Lainer, Patrick Herrmann und Lars Stindel spielten den Ball zu Alassane Plea, der vollendete (10.).

Auf der Gegenseite scheiterte Robert Lewandwoski zweimal an Gladbachs Torwart Yann Sommer (14./26.), auch gegen Josip Stanisic blieb der Schlussmann Sieger (37.). Dann aber kamen die Bayern doch zum Ausgleich: Joshua Kimmich brachte eine Ecke der Bayern von rechts in den Strafraum, Lewandowski traf per Direktabnahme (42.).

Beide Teams vergeben Chancen auf das Siegtor

In der zweiten Hälfte erhöhten die Bayern den Druck. Sommer bewahrte die Gladbacher vor einem Rückstand: Gegen Davies (58.) und Lewandowski (60.) sicherte der Torwart das 1:1.

Auch die Gladbach hatten noch eine Chance auf das Siegtor: Aber Marcus Thuram erwischte frei vor Neuer eine Hereingabe von Lainer nicht richtig (77.).

Bayern nun im Supercup, dann gegen Köln - Gladbach in Leverkusen

Die Bayern spielen nun am Dienstag (17.08.2021/20.30 Uhr) im DFL-Supercup bei Borussia Dortmund, am folgenden Sonntag (17.30 Uhr) ist dann der 1. FC Köln in München zu Gast.

Gladbach spielt zuvor am Samstag um 18.30 bei Bayer Leverkusen.

nch | Stand: 13.08.2021, 22:25