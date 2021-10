FCB am Dienstag im Top-Duell gegen Mönchengladbach

Die Bayern treten jetzt im Top-Duell der zweiten DFB-Pokalrunde am Dienstag um 20.45 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an (ab 20.15 Uhr live im Ersten). In der Liga folgt am Samstag um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Hoffenheim hat zwei Heimspiele vor der Brust, trifft im Pokal auf Zweitligist Holstein Kiel (Dienstag, 18.30 Uhr) und in der Liga auf Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr).