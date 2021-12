Sieg gegen den VfL Bochum - Arminia Bielefeld punktet im Abstiegskampf

Die Partie war in der ersten Halbzeit zu jeder Sekunde leidenschaftlich umkämpft, spielerisch war auch da schon bei den Bielefeldern eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Leistung in Berlin zu sehen.

Okugawa köpft die Arminia in Führung

Nach der Pause wurden die Ostwestfalen aber noch besser. Eine präzise Flanke und ein präziser Kopfball sorgten in der 51. Minute für die Führung der Arminia. Die Bielefelder setzten Bochum früh unter Druck und kamen so an den Ball. Wimmers Flanke köpfte Okugawa ins Netz (51.).

Bochum hatte keine Antwort. In der Offensive war die Mannschaft von Trainer Thomas Reis harmlos, in puncto Leidenschaft ließ sie sich mit zunehmender Spielzeit von den Gastgebern den Schneid abkaufen.

Fehler von Riemann

Zu allem Überfluss leistete sich dann auch noch Riemann einen folgenschweren Fehler. Der in den vergangenen Wochen so starke Torhüter ließ einen Schuss von Wimmer ins Netz flutschen (69.).

Ein Bemühen der Bochumer war zwar anschließend noch zu erkennen, aber mehr auch nicht. Bielefeld brachte den Vorsprung mit Disziplin und Leidenschaft über die Zeit.

Bielefeld jetzt in Leipzig

Arminia Bielefeld tritt am letzten Hinrundenspieltag bei RB Leipzig an, der VfL Bochum empfängt den 1. FC Union Berlin. Beide Spiele werden am Samstag (18.12.2021) um 15.30 Uhr angepfiffen.

bar | Stand: 14.12.2021, 22:18