SC Freiburg - VfL Bochum 3:0

Freiburg gegen Bochum in Europapokal-Laune

Stand: 16.04.2022, 17:18 Uhr

Der SC Freiburg trat gegen den VfL Bochum wie eine Mannschaft auf, die in der Fußball-Bundesliga am Ende unbedingt auf einem Europapokalplatz landen will. Der 3:0-Sieg war hochverdient.