Drei Gegentore gegen Wolfsburg "Reicht so nicht" - Leverkusener Abwehrsorgen vor Bayern-Gipfel Stand: 22.09.2024 19:15 Uhr

Die Generalprobe ist geglückt - aber Bayer Leverkusen hat vor dem Gipfeltreffen beim FC Bayern reichlich Luft nach oben. Vor allem Granit Xhaka schlägt Alarm.

Victor Boniface peitschte die wild jubelnden Bayer-Fans nach einer dicken Umarmung von Xabi Alonso noch mehr an. Doch nach der Erlösung in letzter Minute bei der Sieben-Tore-Show gegen den VfL Wolfsburg blieben Zweifel: Wie soll Leverkusen kommende Woche mit dieser wackligen Abwehr im Bundesliga-Gipfeltreffen bestehen? Am Samstag (28.09, 18.30 Uhr) reist der deutsche Meister zum Duell gegen den FC Bayern München in die bayerische Landeshauptstadt.

Angesprochen auf die Comeback-Qualitäten seines Teams stellte Granit Xhaka denn auch klar: "Die Frage, die man heute stellen muss ist: Warum kriegen wir so viele Gegentore", erklärte der Schweizer am Sportschau-Mikrofon. "Das reicht so nicht."

"Drei Tore heute, drei Tore gegen Leipzig - wir kriegen einfach zu viele Treffer. Das war unsere Stärke letzte Saison", so Xhaka. Konkret: "Wir geben dem Gegner zu viele Räume. Wir sind nicht kompakt genug ohne Ball. Wir machen die Rückwärtsläufe nicht gut genug. In der Bundesliga aber auch international wirst du dafür bestraft."

In gesamter Vorsaison nur 24 Gegentore

Der deutsche Meister hat derzeit tatsächlich ein Abwehrproblem. In der gesamten Vorsaison hatten die ungeschlagenen Leverkusener 24 Gegentore bekommen - in den ersten vier Spielen der neuen Saison sind es bereits neun.

"Wir nennen uns selber eine Spitzenmannschaft, eine Spitzenmannschaft darf aber keine drei Tore in 45 Minuten kriegen", schimpfte der Schweizer weiter. "Das kann nicht unser Anspruch sein", sagte auch Nationalspieler Jonathan Tah.

Mukiele und Hradecky unglücklich

"Das betrifft nicht nur die Verteidigung, das fängt vorne an und geht bis zum Torwart", erklärte Xhaka zwar. Im Fokus der Kritik stand gegen Wolfsburg trotzdem Nordi Mukiele, im Sommer aus Paris gekommen. Er lenkte bei seinem Startelf-Debüt eine Flanke unglücklich ins eigene Tor zur Führung für die Gäste. Vor dem zweiten Wolfsburger Treffer verlor er das Kopfballduell gegen Bornauw.

Auch der in der Vergangenheit so zuverlässige Keeper Lukas Hradecky leistet sich Schwächen. Bei Svanbergs Tor aus der Distanz zum 2:3 sah er nicht gut aus. Und auch im zweiten Abschnitt hätte ein Fehler des Finnen beinahe zu einem weiteren Gegentreffer geführt, doch Salih Özcan vergab (74.)

Wie wenig vor allem Alonso das Defensivverhalten seines Teams gefallen hatte, zeigte sich unmittelbar nach der Pause. Der Baske brachte Frimpong für Mukiele und Hincapie für Jeanuël Belocian - und bewies damit ein glückliches Händchen. Der neue Mann verlieh nicht nur der Abwehr neue Sicherheit, sondern erzielte freistehend per Kopf den schnellen Ausgleich.

Bayern mit 20 Toren in drei Spielen

Am kommenden Sonntag geht es zum Spitzenspiel beim FC Bayern München. Der Rekordmeister zeigt sich aktuell vor allem offensiv bärenstark und marschiert mit wieder entdeckter Leichtigkeit von Kantersieg zu Kantersieg. 6:0 in Kiel, 9:2 gegen Zagreb, 5:0 in Bremen - 20 Tore in drei Spielen sind ein klares Zeichen in Richtung des Titelverteidigers.

"Wir haben eine Woche, uns vorzubereiten und wissen wie wichtig das Spiel wird", sagte Granit Xhaka. Worauf der Fokus in der Trainingsarbeit liegen wird, dürfte nicht schwer zu erraten sein.