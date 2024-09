Desolate erste Halbzeit von Hoffenheim Union Berlin demonstriert Heimstärke Stand: 21.09.2024 17:30 Uhr

Union Berlin hat sich mit einem 2:1-Erfolg am Samstag (21.09.2024) gegen ein orientierungsloses Team von 1899 Hoffenheim in die Richtung der oberen Tabellenregionen orientiert. Hoffenheim ist nach Querelen im Klub nun auch sportlich in der Krise angekommen.

Tom Rothe erzielte in der 4. Minute für die frühe Führung für die Gastgeber, Woo-yeong Jeong (6.) legte direkt das 2:0 nach. Marius Bülter (67.) traf nach der Pause zum Hoffenheimer Anschlusstreffer.

Das Team von Trainer Bo Svensson gewann damit auch das zweite Heimspiel der Saison und kletterte mit 8 Punkten zumindest vorerst auf Platz drei. Die Berliner sind weiter ungeschlagen und dürften mit der Ausbeute zum Saisonstart sehr zufrieden sein.

Hoffenheim dagegen rutschte nach der dritten Niederlage in Folge auf den 15. Platz ab – und ist nun auch sportlich in der Krise.

Kollektive Verunsicherung bei Hoffenheim

Das Team aus dem Kraichgau liefert seit Saisonbeginn jene Schlagzeilen, die man sonst von den vielen in der Bundesliga vermissten Traditionsklubs gewohnt ist. Zuletzt sorgten Spekulationen um ein angebliches Interesse an DFB-Coach Sandro Wagner für neue Unruhe. Beim Gastspiel an der Alten Försterei tat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo von Beginn alles für den Eindruck, sie würden sich von den Zuständen im Klub langsam doch verunsichern lassen.

Die Hoffenheimer, die immerhin Spieler wie Kroatiens WM-Dritten Andrej Kramaric in ihren Reihen haben, agierten zu Beginn wie ein naiver Bundesliga-Neuling, der sich von der Atmosphäre im engen Stadion und offensiv auftretenden Berlinern einschüchtern ließ.

Union Berlin mit zwei Treffern in der Anfangsphase

Dem Führungstreffer ging eine absurde Abfolge von Flipperbällen vor dem Kasten von Oliver Baumann voraus, ehe Rothe dazwischen ging und aus kurzer Distanz die Führung besorgte.

Der nächste Kollektiv-Blackout in Hoffenheims Abwehr führte keine 120 Sekunden später zum zweiten Treffer: Alexander Prass, einer der viel diskutierten Last-Minute-Neuzugänge des Sommers, servierte beim Klärungsversuch Jeong den Ball exakt vor die Füße, der Koreaner ließ Prass dann noch mit einem Haken ins Leere grätschen und vollendete eiskalt.

Hoffenheim ohne Grillitsch - erst im zweiten Durchgang im Spiel

Auch in der Folge sorgte fast jeder scharfe Ball der Berliner in den Strafraum für Angststarre und Chaos bei den Hoffenheimern – was sich nur schwerlich allein durch den Ausfall des erkrankten Abwehrchefs Florian Grillitsch erklären ließ. Robin Hranac gab dafür sein Debüt im Abwehrzentrum, wurde dann aber zur Pause von Matarazzo erlöst. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff hatte Tim Drexler immerhin den ersten Torschuss für 1899 markiert.

Die Torschussbilanz von 10:2 zugunsten Unions zur Halbzeit sprach Bände, die Berliner hätten noch höher führen können, wenn nicht gar müssen.

Erst nach der Pause fanden die Hofffenheimer einen Zugang zu diesem Spiel. Wesentlich zwingender wurden die Gäste jedoch nicht, Hoffenheim hatte mehr Ballbesitz, wusste daraus aber lange kaum Kapital zu schlagen. Bülters Anschlusstor nach einer Einzelaktion war nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer. Matarazzo versuchte, von der Bank noch einmal für neue Impulse zu sorgen, brachte Sturm-Neuzugang Haris Tabakovic. doch der Sieg der Berliner geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Berlin in Gladbach, Hoffenheim gegen Bremen

Für Union Berlin geht es am kommenden Samstag zu Borussia Mönchengladbach (28.09., 15.30 Uhr). Hoffenheim startet am kommenden Mittwoch mit der Partie bei FC Midtjylland in die Europa League, in der Bundesliga geht es dann am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen (29.09., 17.30 Uhr) weiter.