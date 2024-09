Voll des Lobes für den heutigen Gegner ist 1899-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der PK vor dem Spiel: „Sie haben einen erfolgreichen Start in die Saison gehabt, überwiegend aufgrund ihrer Defensivstärke. Es ist bemerkenswert, nur ein Gegentor in drei Spielen zu kassieren. Sie sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Sie spielen geradlinig nach vorn und stehen hinten stabil. Wir haben aber auch gesehen, dass sie anders spielen können. Sie sind in der Lage, einen offensiveren Fußball zu zeigen.“ Über die eigene Herangehensweise führte er aus: „Wir haben einen klaren Plan und wollen in allen Phasen gut verteidigen. Wer in Führung geht, wird einen Vorteil haben. Deshalb geht es für uns darum, stets eine gute Struktur zu behalten, um Kontersituationen im Keim zu ersticken.“ Weiterhin verzichten muss Matarazzo auf die Langzeitverletzten Ilyas Bebou, Finn Ole Becker, Grischa Prömel und Ozan Kabak. Florian Grillitsch liegt mit einem grippalen Infekt flach und auch hinter dem zuletzt kränkelden Goalgetter Andrej Kramaric steht noch ein Fragezeichen für die Partie.