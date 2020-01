Paderborns Trainer Steffen Baumgart schimpfte derweil auf Schiedsrichter Daniel Siebert, weil er sein Team in vielen kleineren Szenen vom Referee benachteiligt sah. "Wir als kleiner Verein haben auch Respekt verdient" , sagte der Coach, der auch die Gelbe Karte sah, gab aber zu: "Am Ende lag es nicht am Schiedsrichter. Es lag an unserer Leistung - und an einer ganz starken Leistung von Leverkusen."

Zwei Tore von Volland (11. und 14. Minute) in der Anfangsphase sorgten dafür, dass der Anwärter auf einen Platz in der Champions League in die richtige Spur fand. Julian Baumgartlinger (36.) entschied die Partie quasi noch vor der Pause.

Nachlässige Gäste nach dem Wechsel

Paderborn bewies aber wieder mal trotz eines deutlichen Rückstandes Moral und versuchte dennoch, die Wende zu schaffen. Mit dem Treffer von Dennis Srbeny (51.) stieg bei der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart die Zuversicht, dass dies auch tatsächlich gelingen könnte.