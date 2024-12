Nach erster roter Karte der Karriere Neuer legt Widerspruch gegen Pokalsperre ein Stand: 10.12.2024 18:56 Uhr

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat Einspruch gegen seine Sperre für zwei Pokalspiele eingelegt. Dies teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit und nannte Donnerstag (12. Dezember) um 15.00 Uhr als Termin der mündlichen Verhandlung.

Neuer, der derzeit verletzt ist, wird laut DFB-Mitteilung per Video zugeschaltet. Die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt leitet Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Neuer war beim 0:1 der Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen in der 17. Minute nach einem heftigen Check gegen Jeremie Frimpong von Schiedsrichter Harm Osmers des Feldes verwiesen worden. Für den 38-Jährigen war es der erste Platzverweis in der Profikarriere überhaupt.

DFB-Urteil typisch für die Art des Vergehens

"Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich" , schrieb der DFB in seiner Urteilsbegründung.