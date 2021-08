Jordan Beyer war ein wenig zu bedauern. Erstmals seit April stand der 21-Jährige in der Startelf von Borussia Mönchengladbach. Im Bundesligaspiel bei Union Berlin machte er seine Sache zunächst sehr gut. Bis zur 22. Minute. Denn da verlor er 30 Meter vom dem Tor im Spielaufbau den Ball, und die "Eisernen" nutzen das gleich mal zum Konter und zum Führungstreffer durch Niko Gießelmann.

Am Ende verloren die "Fohlen" im Stadion "An der alten Försterei" mit 1:2. Taiwo Awoniyi hatte kurz vor der Pause für die Berliner nachgelegt, der Anschlusstreffer von Jonas Hofmann kam zu spät. Der Fehlstart der Gladbacher in die neue Saison ist damit perfekt. Nach drei Spieltagen hat das Team nur einen Punkt und damit eben noch keinen Sieg auf dem Konto. Viel zu wenig für die eigenen Ambitionen, die da heißen: Europapokal-Teilnahme.

Nur wenige Alternativen für Hütter

Der Kader gibt das auch her. Wenn er denn komplett ist. Ist er aber nicht. Beyer, der in der vergangenen Saison mehr Spiele in der Regionalliga West als in der Bundesliga absolviert hat, ersetzte in Berlin den mit dem Coronavirus infizierten Matthias Ginter - einen Nationaspieler.

Das zeigt, welche Möglichkeiten der neue Gladbacher Trainer Adi Hütter in der aktuellen Verletztenmisere hat. Eine Alternative zu Beyer wäre Tony Jantschke gewesen, der zwar viel Erfahrung hat, aber mittlerweile nicht mehr der Schnellste und auch nicht mehr erste Wahl ist.