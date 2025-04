375. Bundesliga-Einsatz Matthias Ginter - der leise Dauerbrenner Stand: 03.04.2025 17:42 Uhr

Sollte Matthias Ginter am Samstag für den SC Freiburg gegen Borussia Dortmund spielen, und nichts spricht dagegen, wird er in die Top 100 der Fußballer mit den meisten Bundesligaeinsätzen rutschen.

Nur die Spieler gewertet, die noch in der höchsten deutschen Liga aktiv sind, steht er schon an vierter Stelle. Vor ihm rangieren die Torhüter Manuel Neuer und Oliver Baumann. Der einzige Feldspieler, der es auf mehr Einsätze als Ginter bringt, ist Thomas Müller mit 496. Ginter wird gegen seinen ehemaligen Verein aus Dortmund zum 375. Mal auf dem Platz stehen.

Drei Weltmeisterschaften, ein Einsatz

Matthias Ginter ist der, der 2014 Weltmeister wurde, ohne eine Minute gespielt zu haben. Er war bei der WM 2018 im Kader, kam aber wieder nicht zum Einsatz. Vier Jahre später in Katar feierte er dann sein Debüt bei einer Weltmeisterschaft. Das war im letzten Vorrundenspiel gegen Costa Rica, danach war es aus.

Der brave Bankdrücker

Ginter fügte sich stets in die Rolle des braven Bankdrückers. Er ist einer dieser Fußballer, die ihre Arbeit verrichten, ohne großes Aufheben darum zu machen. Ginter spricht wenig, und wenn leise, er trägt weder ausgefallene Klamotten noch extravagante Frisuren. Der Boulevard macht einen Bogen um Ginter, und Ginter um den Boulevard.

Aktuelle Feldspieler mit meisten Bundesligaeinsätzen* Name aktueller Verein Spiele Thomas Müller FC Bayern München 496 Matthias Ginter SC Freiburg 374 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg 370 Kevin Vogt 1. FC Union Berlin 350 Julian Brandt Borussia Dortmund 347 Christian Günter SC Freiburg 343 Mario Götze Eintracht Frankfurt 315 Dominik Kohr 1. FSV Mainz 05 302 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 300 Leon Goretzka FC Bayern München 291

*Stand: 03.04.2025

Erstes Spiel, erstes Tor, erster Sieg

Ab und an lässt es sich aber nicht verhindern, Schlagzeilen zu schreiben. Ginter erlebt das am 21. Januar 2012. Es ist der Tag seines ersten Bundesligaspiels und es ist der Tag, an dem Christian Streich zum ersten Mal als Cheftrainer des SC Freiburg an der Seitenlinie steht.

Freiburg ist Tabellenletzter, der FC Augsburg gastiert als Vorletzter im Dreisamstadion. In der 70. Minute wechselt Streich den vor zwei Tagen 18 Jahre alt gewordenen Ginter ein, einen gebürtigen Freiburger, der im Nachwuchsleistungszentrum des Sportclubs ausgebildet worden ist.

Die Bundesligakarriere des Matthias Ginter ist 18 Minuten alt, als er das 1:0 köpft. Der SC gewinnt, hält am Ende der Saison die Klasse. Ginter spielt sich in die Mannschaft, im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung, wird zu einem der hoffnungsvollsten Talente in der Bundesliga.

Weltmeister und Wechsel nach Dortmund

Zwei Jahre später ist er bei der WM im Kader der Nationalmannschaft, und im Anschluss an das Turnier in Brasilien nimmt er seine Arbeit bei Borussia Dortmund auf, das etwa zehn Millionen Euro Ablöse für ihn bezahlt, noch unter Trainer Jürgen Klopp.

Im Mai 2017 gewinnt Ginter unter Trainer Thomas Tuchel den DFB-Pokal mit dem BVB, sein einziger nationaler Titel.

Gedanken an das Karriereende nach Attentat

Gut einen Monat vorher ist er nur knapp einem Anschlag entgangen, vielleicht sogar dem Tod. Ein Mann zündete Bomben, als der Mannschaftsbus des BVB auf dem Weg zu einem Spiel in der Champions League war. Die meisten Metallstifte fliegen am Bus vorbei, physisch wird nur Marc Bartra verletzt.

In dem Prozess, in dem der Täter zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird, sagt auch Ginter aus, unter Tränen. Er habe in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag daran gedacht, seine Karriere zu beenden. Sein Wechsel im Sommer zu Borussia Mönchengladbach habe aber nichts mit dem Attentat zu tun gehabt.

Wichtige Leute bei Borussia Dortmund sehen das anders. Ginter habe eine Luftveränderung benötigt, vielleicht auch schon, weil der BVB bis heute noch dasselbe Mannschaftshotel bezieht, auf dessen Parkplatz die Bomben explodierten.

Nie Rot, nie Gelb-Rot, nie gelb-gesperrt

Für die Borussia vom Niederrhein spielte Ginter 154-mal in der Bundesliga, einmal mehr als bislang für den SC Freiburg, der ihn 2022 ablösefrei aus Mönchengladbach zurückbekommt.

Etwa 500 Spiele in Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal stehen bei den drei Vereinen für Matthias Ginter zu Buche, er sah nie eine Gelb-Rote Karte, nie eine Rote Karte. Er war auch noch nie wegen fünf Gelber Karten gesperrt.

Neun Spiele mit Freiburg gegen den BVB, neun Niederlagen

Was er auch noch nie geschafft hat, ist, mit dem SC Freiburg in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund zu gewinnen. Schlimmer noch: sämtliche neun Spiele gingen verloren.

Am Samstag (ab 15.20 Uhr in der Radio-Reportage und ab 18 Uhr in Ausschnitten in der Sportschau), in seinem 375. Bundesligaspiel, soll sich das ändern. Das Siegtor von Matthias Ginter mit anschließendem Trikotausziehen und der dann fälligen fünften Gelben Karte - dann käme auch ein Matthias Ginter nicht mehr am Boulevard vorbei.