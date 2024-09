Ex-Wolfsburger trifft doppelt Marmoush macht den Unterschied - Frankfurt schlägt Wolfsburg Stand: 14.09.2024 18:05 Uhr

Im Sommer 2023 ist Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Und der 25-Jährige hatte an alter Wirkungsstätte offenbar noch etwas zu beweisen. Denn am dritten Bundesliga-Spieltag erzielte Marmoush beim 2:1-Auswärtssieg (1:0) der Eintracht in Wolfsburg beide Tore.

In der 30. Minute vollendete Marmoush einen Konter zur Frankfurter Führung, in der 82. Minute verwandelte er einen Handelfmeter zum Sieg. Für die Eintracht war es der zweite Sieg im dritten Spiel (eine Niederlage). Den Wolfsburger Treffer erzielte Ridle Baku in der 76. Minute. Der VfL steht nun bei zwei Niederlagen und einem Sieg.

Wolfsburg dominiert, Frankfurt trifft

Dabei übernahmen die Hausherren von Beginn an die Kontrolle und ließen die SGE zunächst nur selten an den Ball. Das Problem: Gefährlich wurde es vor dem Frankfurter Tor nicht. Die Eintracht stand defensiv stabil und versuchte eher über Konter zum Erfolg zu kommen.

In der 30. Minute schossen die Frankfurter dann auch das erste Mal auf das Wolfsburger Tor - und das gleich mit Erfolg. Nach Ballgewinn im Mittelfeld sicherte Hugo Ekitiké den Ball am linken Strafraumeck und leitete weiter auf Marmoush im Zentrum. Der Stürmer ließ VfL-Keeper Kamil Grabara mit einem Heber aussteigen und schob den Ball ins leere Tor ein. Auf den Jubel verzichtete Marmoush gegen seinen Ex-Club nicht, eher im Gegenteil. Er stellte sich provokant vor die Wolfsburger Fankurve und hielt die Hände an die Ohren.

Frankfurt muss den Torhüter wechseln

Die Eintracht war danach besser im Spiel, musste kurz vor der Pause aber einen Rückschlag verkraften: Torwart und Kapitän Kevin Trapp verletzte sich bei einem Abschlag am Oberschenkel und konnte nicht weiterspielen. In der zweiten Halbzeit kam deshalb der Braslianer Kauã zu seinem Bundesliga-Debüt.

Gefordert wurde der neue Keeper aber lange nicht. Zwar kam der VfL gut aus der Pause, kam jedoch kaum zu Abschlüssen. In der 55. Minute hatte Tiago Tomás den Ausgleich auf dem Fuß, wurde aber geblockt.

Frankfurt vergibt drei Chancen in vier Minuten

Und dann kam die Eintracht - angetrieben natürlich von Marmoush. Innerhalb von nur vier Minuten hatte die SGE gleich drei Chancen auf das 2:0. VfL-Torwart Grabara und der Pfosten hatten jedoch etwas dagegen. Grabara vereitelte eine Doppelchance von Ekitiké und Marmoush (64.) und entschärfte dann noch einen Distanzschuss des Torschützen (66.). Nach einer Ecke köpfte Arthur Theate aus zehn Metern an den linken Pfosten (68.).

Der Frankfurter Chancenwucher sollte sich rächen. Fast spiegelverkehrt zur ersten Halbzeit traf der VfL mitten in der Frankfurter Druckphase. Nach einem langen Ball legte Mohamed Amoura den Ball in die Mitte zu Baku. Der genoss 18 Meter vor dem Tor viel Freiraum und traf sehenswert ins linke Eck (76.). Kauã war ohne Chance.

Osmers pfeift, Marmoush trifft

Das letzte Wort hatte aber dann wieder Marmoush. Nur sechs Minuten nach dem Wolfsburger Ausgleich zeigte Schiedsrichter Harm Osmers nach einem Handspiel von Sebastiaan Bornauw im Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Marmoush Schnappte sich den Ball und verwandelte sicher im linken Eck. Grabara hatte richtig geraten, streckte sich jedoch vergeblich.

Wolfsburg hatte noch die Chance zum Ausgleich. Einen Abschluss von Kevin Behrens kratzten die Frankfurter aber noch von der Linie und sicherten so den Auswärtssieg.

Wolfsburg in Leverkusen, Frankfurt gegen Gladbach

Der VfL Wolfsburg wird am nächsten Spieltag in Leverkusen erwartet (22.09., 15.30 Uhr), die Eintracht aus Frankfurt empfängt im Tospiel Borussia Mönchengladbach (21.09., 18.30 Uhr).