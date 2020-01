Gegen Aufsteiger Union Berlin gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Samstagabend (18.01.2020) dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und einem Doppelpack von Timo Werner mit 3:1 (0:1) und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Nationalspieler Werner (51./83.) und Marcel Sabitzer (57.) sorgten für den zwölften Saisonsieg der Leipziger, die den Ausrutscher des ersten Verfolgers Borussia Mönchengladbach nutzten. RB liegt nun fünf Punkte vor den "Fohlen". Bayern München hat am Sonntag aber noch die Chance, den Rückstand auf RB auf vier Zähler zu verkürzen.

Werner selbstkritisch

Leipzigs Doppeltorschütze Werner zeigte sich nach der Partie am ARD-Mikrofon nicht nur zufrieden: "Am Ende war es ein gelungener Tag, aber aus der ersten Halbzeit müssen wir unsere Lehren ziehen. In der zweiten Halbzeit sind wir mit mehr Wucht, Willen und einer Systemänderung herausgekommen, und das hat dann Früchte getragen." Berlins Michael Parensen sagte: "Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben vieles sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Der Sieg ist verdient, darüber müssen wir nicht reden, aber wir haben gezeigt, dass wir mit unserer Art und Weise einer Mannschaft wie Leipzig Probleme bereiten können."

Werner hat jetzt schon 20 Saisontreffer auf seinem Konto und führt alleine die Bundesliga-Torjägerliste an. Union verspielte bei der zehnten Niederlage in der Bundesliga einen Überraschungscoup. Mit 20 Punkten haben die Berliner, die durch Marius Bülter (10.) in Führung gegangen waren, aber weiter alle Möglichkeiten. Begleitet wurde das Duell wie bereits in der Hinrunde von Protesten der Berliner Fans. Bereits zwei Stunden vor Anpfiff hatte sich ein selbst erklärter "Trauermarsch" aus Hunderten Fans vom Leipziger Hauptbahnhof zur Arena in Bewegung gesetzt. Dabei hielten sie Särge, Kreuze und ein Banner ("In Leipzig stirbt der Fußball") in die Höhe.