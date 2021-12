Der Profi des FC Bayern München stand wegen seiner Impfzweifel in den vergangenen Wochen im Zentrum einer gesellschaftlichen Debatte um die Corona-Impfung.

Im Interview mit dem ZDF erklärte der 26 Jahre alte Nationalspieler, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion und derzeit "aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge" ausfällt, sich bald gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt auch Genesenen die Verabreichung einer Impfstoffdosis.

Im Interview mit dem ZDF bedauerte Kimmich, dass er sich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. " Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen ", hieß es in dem Bericht vom Sonntag (12.12.2021).

Kimmich pausiert nach Covid-19-Erkrankung und Lungenbeschwerden

Kimmich hatte am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung bekanntgegeben, dass er in diesem Jahr nicht mehr für den Tabellenführer in der Bundesliga auflaufen könne. Unter einer leichten Infiltration der Lunge verstehen Intensivmediziner, dass die Bronchien oder die Lungenbläschen von dem Virus betroffen seien, aber die Einschränkungen der Lungenfunktion eher geringer ausfallen.