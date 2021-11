Sportschau: Herr Predel, Joshua Kimmich hat sich bisher bewusst gegen eine Covid-19-Impfung entschieden und trägt jetzt das Coronavirus in sich. Wie beurteilen Sie das aus medizinischer Sicht?

Hans-Georg Predel: Medizinisch gesehen ist das ein GAU für ihn. Junge, gesunde und immunstarke Menschen wie Joshua Kimmich überstehen eine Covid-19-Erkrankung zwar in der Regel gut, aber es besteht doch ein nicht zu vernachlässigendes Risiko eines schwereren Verlaufs in der akuten Phase. Das hängt von vielen individuellen Faktoren ab wie etwa einem desregulierten Immunsystem. Ein noch größeres Risiko ist, Long Covid zu entwickeln, also eine Chronifizierung von Symptomen.