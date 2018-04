Antiziganismus im Fußball

sportschau.de: Herr Brunßen, wie äußert sich Antiziganismus, die Diskriminierung von Menschen mit Sinti- oder Roma-Hintergrund, im Sport?

Pavel Brunßen: Vor allem in Form von Fangesängen im Stadion. Zwei aktuelle Beispiele: Im April 2017 beim Spiel Babelsberg gegen Cottbus sangen Gästefans den Gesang "Zecken, Zigeuner und Juden" in Richtung der Babelsberger Fans. Beim Derby zwischen Lokomotive und Chemie Leipzig sangen Fans von Lok "Türken, Zigeuner und Juden – Ultras Chemie". Der Gesang war auch in der Fernsehübertragung deutlich zu hören.

Ist das vor allem ein Phänomen in Ostdeutschland?

Brunßen: Nein, nicht nur. Auch im Vorfeld der Partie 1860 München gegen Augsburg zum Beispiel wurde im vergangenen Jahr das Wort "Zigeuner" von 1860-Fans auf einen Zugwaggon gesprüht.

Ein weiterer Fall außerhalb des Stadions ereignete sich bei der Aufstiegsfeier von Darmstadt 98 vor rund drei Jahren.

Brunßen: Bei der Feier zelebrierte die Mannschaft selbst den Gesang "Schuster, du Zigeuner" auf der Bühne, mit lustigen Partyhüten, Konfetti und großen Biergläsern. In der Woche zuvor hatte Darmstadt auswärts in Karlsruhe gespielt. Einige KSC-Fans haben dort den Gesang in Richtung ihres langjährigen Spielers gesungen, das hat die Mannschaft aufgegriffen. Man konnte das Video noch bis vor kurzem auf der Internetseite eines lokalen Radiosenders unverändert anschauen.