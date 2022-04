Ereignisarme zweite Hälfte

Gladbach war auch in der zweiten Hälfte spielbestimmend. Aber weil Sommers Vorderleute offenbar schon in den Verwaltungsmodus geschaltet hatten, hatte Fürth durchaus Abschlussgelegenheiten, aus denen es aber viel zu wenig machte. In der 74. Minute wurde das vermeintliche 3:0 durch Florian Neuhaus nach einem der wenigen Konter noch aberkannt, weil Thuram abseits des Balls ein Foul begangen hatte.

Auch in der Schlussphase bewiesen die zuletzt ja durchaus heimstarken Gastgeber Moral und stemmten sich gegen die Niederlage - es fehlte aber an Präzision und der nötigen Leichtigkeit. Wirklich in Gefahr geriet der Gladbacher Sieg nicht mehr.

Für die Borussen kommt es kommenden Samstag (16.04.2022) zum rheinischen Duell mit dem 1. FC Köln (16.04.2022), Fürth ist tags darauf zu Gast bei der TSG Hoffenheim.

