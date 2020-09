Mittelfeld - Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim): Bebou wurde gegen den FC Bayern eine gute halbe Stunde vor Spielschluss eingewechselt. Diese Zeit nutzte er für eine eindrucksvolle Vorstellung: Das vorentscheidende 3:1 bereitete er vor und holte auch den Elfmeter zum 4:1 heraus. Er gab insgesamt vier Torschussvorlagen, so viele wie kein anderer in seinem Team, und sorgte in Ballbesitz stets für Alarmstufe Rot in der Bayern-Defensive.