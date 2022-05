Der Gedanke dahinter ist nachzuvollziehen, denn so soll möglichst jedes Spiel einen sportlichen Wert haben und somit Interesse locken. Allerdings, so Ketelaer: " Ich glaube jetzt nicht, dass mehr Zuschauer kommen oder vor dem Fernseher sitzen, dass das Pay-TV mehr Abonnenten gewinnt."

Ein spannenderer Titelkampf sei zudem ausgeschlossen, weil Serienmeister Red Bull Salzburg "nun mal über den Dingen steht. Ich glaube auch nicht, dass das - was auch immer sich irgendwer einfallen lässt - in den nächsten Jahren anders sein wird ." Das, so Ketelaer, dürfte auch analog zu Deutschland und den FC Bayern gelten.

Unternehmer empfiehlt Deutschland Reformprozess

Pieter Nieuwenhuis hingegen empfiehlt der DFL, zumindest einen Diskussionsprozess zu starten. Dieser Vorschlag gehört quasi zu seinem Geschäftsmodell, denn Nieuwenhuis ist Direktor des niederländischen Unternehmens "Hypercube", das gemeinsam mit Verbänden Modelle entwickelt und umsetzt.

Am Schweizer Modell wirkte die Firma mit, ist auch in Belgien involviert, ebenso auch im dänischen, rumänischen und bulgarischen Fußball.

Ergebnisoffene Untersuchung mit allen Beteiligten

"Eine Lösung macht Feinde, ein Prozess Freunde" , sagt Nieuwenhuis im Gespräch mit der Sportschau. Daher müssten alle sogenannten Stakeholder von Beginn an einbezogen werden: vor allem also Vereine, Sponsoren, Fans, Inhaber und potentielle Käufer von Medienrechten. Die Untersuchung müsse völlig ergebnisoffen sein. Heißt also: Es geht nicht um eine Reform der Reform willen. Sollte sich herausstellen, dass eine Bundesliga mit 18 Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden" in Hin- und Rückspiel das Beste sein, dann bliebe es dabei.

Dann bliebe es auch dabei, dass es am 33. Spieltag Partien wie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach gibt. Würde die Bundesliga nach der Saison in Meister- und Abstiegsrunde geteilt und sogar noch die Punkte halbiert, wäre das Spiel am Sonntag ganz schön brisant.