"Es gibt Regularien von der DFL , und diese Regularien, die nehmen wir an, die akzeptieren wir für den heutigen Tag. Ich glaube nur, dass die Regularien in einer Zeit gemacht worden sind, in der es Corona noch nicht gegeben hat" , klagte Kahn bei "Dazn" , und diese Aussage lohnt sich, näher angesehen zu werden.

Zunächst gilt, dass die Bayern nicht nur "mia" , sondern auch Teil der Liga sind, denn die DFL ist der Zusammenschluss aus den 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga.

Änderungen und Anpassungen wegen Corona

Der Dachverband traf sich in den vergangenen Monaten während der Pandemie vielmals zu ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen. Auf einer dieser Versammlungen etwa wurde beschlossen, dass es 15 statt nur 13 spielberechtigter Profis/Amateure/Vertragsspieler sein müssen.

Die in der aktuellen Fassung seit Mitte Juli 2021 gültige Spielordnung wurde schon zuvor dahingehend geändert, weil sich die Zahl der möglichen Auswechslungen von drei auf fünf erhöhte.

Stefan Lainer köpft das 2:1 für Borussia Mönchengladbach im Spiel beim FC Bayern München

Das war eine Anpassung für die außergewöhnlichen Umstände in der Pandemie, genau wie eine Änderung der Lizenzierungsordnung, genau wie die Aufnahme des medizinisch-hygienischen Konzepts, genau wie die Aufnahme des Wortes "Quarantäne" in die Regularien.

Chance auf Änderungsanträge verpasst

In ihren Mitteilungen verzichtet die DFL darauf, über Anwesenheit und Abstimmungsverhalten der einzelnen Klubs zu berichten. Es ist allerdings nichts darüber bekannt, dass der FC Bayern sich gegen die aktuelle Spielordnung wehrte oder Änderungen anregte.

Noch für die Mitgliederversammlung am 14. Dezember 2021 hätte die Gelegenheit bestanden, Anträge zu stellen. Etwa den sinnvoll klingenden, dass "sporttypisch verletzte Spieler" mit dem Attest eines neutralen Arztes als nicht spielberechtigt gelten.

Die fünfte Coronawelle, angetrieben durch die Omikronvariante, war zum Zeitpunkt der Versammung von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon längst prognostiziert worden.