Latten-Pech für Kohr und Burkhardt

Auch in der Folge blieb Mainz die klar bessere Mannschaft. In der 20. Minute klatschte ein Kopfball von Dominik Kohr an die Latte, Bielefeld wurde so gar wie gar nicht torgefährlich. Erst in der 43. Minute tauchte Patrick Wimmer einmal gefährlich vor dem Mainzer Tor auf, sein Dropkick flog aber knapp am Tor vorbei. Zu diesem Zeitpunkt war die Mannschaft von Frank Kramer bereits 350 Bundesligaminuten in Serie ohne Treffer.

Mainz hätte dann kurz nach Wiederanpfiff die Partie schon entscheiden müssen. Nach Vorbereitung von Aarón Martin hatte Burkhardt das leere Arminia-Tor vor sich, wollte es aber besonders schön machen und zirkelte den Ball an die Lattenunterkante.