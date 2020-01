Von den vergangenen neun Bundesligaspielen gewann die Fortuna nur eines. Am Sonntag verlor sie mit 0:3 bei Bayer Leverkusen. Gerüchte, von ihm sei ein Erfolg im kommenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt gefordert werden, dementierte er am Mikrofon der Sportschau vehement.

Nach Informationen der Sportschau segnete der Aufsichtsrat der Fortuna am Mittwoch (29.01.20) die Entscheidung des Vorstands ab, den 66 Jahre alten Funkel zu beurlauben. Erst im Dezember 2019 hatten beide Parteien einen neuen, bis Sommer 2021 gültigen Vertrag unterschrieben.

Fortuna wäre Röslers erster Klub in Deutschland

Nachfolger Funkels wird nach Informationen der Sportschau Uwe Rösler. Der ehemalige Nationalspieler der DDR trainierte zuletzt den schwedischen Erstligisten Malmö FF. Davor war er viele Jahre in England tätig, unter anderem bei Wigan Athletic.

Die Fortuna wäre die erste Station in Deutschland für den 51 Jahre alten Rösler.

Aufstieg 2018

Friedhelm Funkel war im März 2016 von der Fortuna verpflichtet worden. Er stieg im Mai 2018 mit ihr in die Bundesliga auf und führte sie dort in der vergangenen Saison auf den zehnten Platz und überraschend früh zum Klassenerhalt. Am Abend vor seiner Entlassung wurde dafür als "Düsseldorfer Trainer des Jahres" geehrt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Vor dieser Saison verlor die Fortuna jedoch die beiden temporeichen Offensivspieler Dodi Lukébakio an Hertha BSC und Benito Raman an den FC Schalke 04. Das Offensivspiel litt darunter sehr, genau wie an der Verletzung von Kevin Stöger, der die Hinrunde noch komplett verpasste.

Friedhelm Funkel spielte seit 1973 Profifußball, zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wechselte er auf die Trainerbank. Zuletzt hatte er mehrfach betont, dass die Fortuna seine letzte Station als Trainer sei.

red | Stand: 29.01.2020, 09:20