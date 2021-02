Münchner Gesundheitsreferat rüffelt Bayern München

Das Münchener Gesundheitsreferat untersucht zur Zeit die jüngsten Covid-19-Fälle der Spieler Thomas Müller und Benjamin Pavard, die während und nach der Klub-WM in Katar aufgetreten waren.

Da laufe "etwas schief" , das gebe ein "ganz schlechtes Bild" ab, sagte Zurek mit Blick auf die "muntere Reisetätigkeit" im Interview mit Sport inside. Selbst bei Beachtung der besten Hygieneregeln seien die Spieler dadurch einem erhöhtem Risiko ausgesetzt.

FC Bayern verschärft Hygieneregeln

Auf Anregung des Münchner Gesundheitsreferates hat Bayern München die Hygieneregeln verschärft. Der Verein erklärte dazu gegenüber Sport inside schriftlich: "Um einen Eintrag weiterer Infektionen möglichst zu verhindern, wurde nach enger Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt das bestehende Testkonzept um tägliche PCR - und Antigentests erweitert. Darüber hinaus wurde eine sogenannte 'Arbeitsplatzquarantäne' vereinbart und umgehend umgesetzt." Damit dürfen sich die Bayern-Profis nur noch an ihrem Arbeitsplatz und an ihrem Wohnort aufhalten.

DFB will Verstöße schärfer ahnden

Der DFB , der für die Beachtung der Hygieneregeln innerhalb der Stadien zuständig ist, kündigte unterdessen gegenüber Sport inside an, im Wiederholungsfall Verstöße in Zukunft schärfer zu ahnden und vor das Sportgericht zu bringen. Gleichzeitig müsse auch mit einer Geldstrafe zu rechnen sein, so der Verband weiter. Zuvor waren die Vereine 1. FC Köln und Hannover 96 nach Verstößen gegen das Hygienekonzept der Bundesliga mit Ermahnungen davongekommen.

Stand: 27.02.2021, 12:47