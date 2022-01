Mit 1:1 (1:1) trennten sich die beiden Teams am Sonntag (16.01.2022) in der Fußball-Bundesliga. Die Frankfurter Führung durch Daichi Kamada (22.) glich Michael Gregoritsch (38.) noch in der ersten Hälfte aus. Bei Augsburg gab US-Neuzugang Ricardo Pepi sein Debüt gleich in der Startelf. Der Rekord-Transfer kam auf zwei Torschüsse und führte bis zu seiner Auswechslung in der 84. Minute die meisten Zweikämpfe seines Teams (25). Ein Treffer des 19-Jährigen wurden wegen eines Foulspiels in der Entstehung nicht anerkannt.

Augsburg kommt mit 19 Punkten als 15. nicht ganz vom Tabellenkeller weg. Auch Frankfurt wartet im Jahr 2022 noch auf den ersten Sieg und verliert als Achter an Boden auf die Top-Platzierungen.