Friseurbesuch

Jadon Sancho, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji - gleich sechs Spieler haben Medienberichten zufolge in ihren Privatwohnungen einen Friseur empfangen, der ihnen die Haare geschnitten hat. Das geht die Öffentlichkeit eigentlich wenig an, und von Interesse wäre es auch nicht - doch der Besuch des Friseurs bei den Spielern ist ein Verstoß gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga. Und so wird der Haarschnitt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ein großes Thema.

Hygienekonzept: "Keine Besuche empfangen"

Bei einer Pressekonferenz von Borussia Dortmund, bei der Medienschaffende ihre Fragen im Vorfeld schriftlich einreichen sollten, sah sich Sportdirektor Michael Zorc gezwungen, die Friseurtermine seiner Spieler zu kommentieren. "Wir haben mit dem Friseur gesprochen, wir haben mit unseren Spielern gesprochen. Alle versichern, dass während des Haareschneidens die Hygienemaßnahmen eingehalten worden sind" , sagte Zorc. Die Maske sei nur für Fotos abgenommen worden. "Das ist nicht richtig, das haben wir den Spielern klargemacht." Die Darstellung, dass beim Haareschneiden eine Maske getragen wurde, wird allerdings durch Bilder, die der Friseur bei Instagram veröffentlichte und wieder löschte, widerlegt.

