VfB Stuttgart

Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, aber nach dem 5:1 gegen die SpVgg Greuther folgte schnell die Ernüchterung mit einer klaren Niederlage in Leipzig. Angesichts auch der personellen Probleme wird der VfB mit den nur vier Punkten noch am besten von den hier betrachteten vier Klubs leben können. Aber künftig sollte es für die Schwaben schon in der Tabelle nach oben gehen.

Was wenig Mut macht: die Verletzungsmisere. Silas Katompa Mvumpa, Shootingstar der letzten Saison, fehlt seit März mit Kreuzbandriss. Sasa Kalajdzic wurde zunächst von einer Coronainfektion außer Kraft gesetzt, ehe er sich bei seinem Comeback eine Schulterverletzung zuzog. So herrscht insbesondere im Angriffszentrum eine Vakanz. Orel Mangala kehrte nach langer Verletzungspause gerade erst zurück, Neuzugang Chris Führich fällt bislang verletzt aus. Angreifer Mohamed Sankoh, einer der Gewinner der Vorbereitung, verletzte sich gegen Fürth so schwer, dass er bis zu zwölf Monate fehlen wird. Dazu kommen weitere Ausfälle, wie etwa Philipp Förster oder Waldemar Anton.

Weiterer Grund ist die Unordnung in der VfB-Defensive bisher -und daraus resultierend auch die vielen sehr frühen Gegentore. Insgesamt haben nur zwei Teams mehr Gegentore bekommen als der VfB. Johann Schicklinski und Martin Thiel vom SWR haben sich die Situation beim VfB angeschaut.