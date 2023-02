Bochums Heimserie endet Erst Gregoritsch, dann Höler - Freiburg verteidigt Rang vier Stand: 18.02.2023 17:27 Uhr

Fünf Heimspiele nacheinander hatte der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga gewonnen, dann kam der SC Freiburg. Die Gäste aus dem Breisgau gewannen am Samstag (18.02.2023) 2:0 (1:0) und nehmen Kurs Richtung Champions League.

Die Tore beim zwölften Saisonsieg des SC Freiburg erzielten Michael Gregoritsch mit einem Schuss aus kurzer Distanz (39. Minute) und Lucas Höler mit einem platzierten Kopfball (51.). Für Freiburg war es nach drei Niederlagen in Serie der erste Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga seit Oktober. Damit hat der SC nach 21 Spieltagen schon 40 Punkte und bleibt Tabellenvierter.

Beinahe wäre der Freiburger Sieg noch deutlicher ausgefallen, aber der eingewechselte Woo-yeong Jeong traf kurz vor Spielende mit einem Schuss nur die Querlatte (89.).

Bochum verliert ein Heimspiel - und den Kapitän

So viel zur Freiburger Freude, bleibt noch Bochumer Frust. Denn der VfL Bochum hatte unter dem Trainer Thomas Letsch bislang fünf Heimspiele absolviert und alle gewonnen. Diesmal verloren die Bochumer nicht nur ein Spiel, sie verloren auch ihren Kapitän: In der 63. Minute sah Anthony Losilla nach einem Foulspiel gegen Nicolas Höfler die Rote Karte.

Es war eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer, aber vertretbar war sie schon. Losilla traf Höfler mit gestrecktem Bein und offener Sohle oberhalb des Knöchels.

Bochum macht Druck, trifft aber nicht

In Unterzahl gaben sie sich in Bochum aber nicht auf, sie erhöhten stattdessen den Druck. Und der VfL kam zu Chancen, nur traf er nicht. Die beste Möglichkeit hatte Bochums Torjäger Philipp Hofmann, als er sich in der 70. Minute gegen Gegenspieler Matthias Ginter durchsetzte, dann aber aus kurzer Distanz an Torhüter Mark Flekken scheiterte.

Bochum steht damit weiter bei 19 Punkten, rutscht aber ab auf Relegationsrang 16. Und nun steht auch noch ein Auswärtsspiel an, und die sind in dieser Saison wirklich keine Bochumer Spezialität: Nur ein Sieg, aber zehn Niederlagen.

Bochum in Bremen, Freiburg gegen Leverkusen

Am 22. Spieltag ist Bochum beim Aufsteiger aus Bremen gefordert (Samstag, 25.02.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Freiburg Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr).