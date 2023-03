Nach 0:7-Klatsche in Manchester Leipzig patzt bei Lieblingsgegner VfL Bochum Stand: 18.03.2023 17:26 Uhr

RB Leipzig muss nach der 0:7-Klatsche in der Champions League gegen Manchester City den nächsten Rückschlag hinnehmen. Am 25. Bundesliga-Spieltag verloren die Leipziger beim Abstiegskandidaten VfL Bochum mit 0:1 (0:0).

Erhan Masovic (49.) erzielte am Samstag (18.03.2023) nach einer Kopfballstafette das Tor des Tages. Der VfL zeigte einen überzeugenden, engagierten Auftritt, während Leipzig unter dem Strich enttäuschte und erst in der Schlussphase dicke Chancen herausspielte. Im neunten Pflichtspiel-Duell der beiden Teams holte Bochum erstmals Punkte.

RBL ließ damit im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen. Der VfL legte dagegen nach dem 2:0-Sieg beim 1. FC Köln in der Vorwoche nach und vergrößerte seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte. Vor zwei Wochen waren sie nach dem 0:2 gegen Schalke noch Letzter.

Weiter Einwurf führt zur Führung

Bochum begann engagiert und gestaltete die Partie mit bissigem Zweikampfverhalten ausgeglichen. Leipzig schaffte es trotz ordentlicher Ansätze nicht, gefährlich zum Abschluss zu kommen. So blieben zwei verzogene Abschlüsse von Bochums Takuma Asano und Leipzigs Timo Werner noch die aussichtsreichsten Szenen in der ersten Hälfte. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Anfang der zweiten Hälfte leitete ein langer Einwurf Bochums Führung ein, drei Kopfbälle später war der Ball im Netz. Philipp Hofmann verlängerte, Asano zwang Janis Blaswich zu einer Parade, Masovic verwertete den Abpraller.

Silva verpasst den Ausgleich

Leipzig reagierte direkt mit einer Doppelchance von David Silva. Erst köpfte er eine Freistoßflanke deutlich über das Tor (55.), dann traf er nach einem Querpass nah vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig - das hätte der Ausgleich sein müssen. Auf der Gegenseite schoss Asano nur knapp über die Latte (61.).

Die Partie blieb temporeich mit spielerischen Vorteilen für die Leipziger und beeindruckendem Kampf der Bochumer. Der VfL beschränkte sich nicht aufs Verteidigen, sondern blieb bei Kontern gefährlich. In der Schlussphase rettete dann Riemann noch mehrfach glänzend und am Ende kam noch großes Glück hinzu: Silva traf nach einem Spitzen-Solo von Szoboszlai den Innenpfosten, von dort sprang der Ball in Riemanns Arme.

Bochum zu Gast in Frankfurt

Zum Auftakt des 26. Spieltags ist Bochum auswärts bei der Frankfurter Eintracht gefordert (Freitag, 31.03.2023 um 20.30 Uhr). Leipzig empfängt einen Tag später den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr).