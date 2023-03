Bochum neues Schlusslicht Schalke meldet sich mit Sieg im Abstiegskampf zurück Stand: 04.03.2023 17:25 Uhr

In einem hart umkämpften Kellerduell zwischen Tabellen-17. Bochum und Schlusslicht Schalke 04 haben sich die Knappen mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und den VfL in der Tabelle überholt. Manuel Riemann sorgte mit einem Eigentor (45.) für die Schalker Führung, Marius Bülter (80.) stellte in der Schlussphase den Endstand her.

Der Schalker Sieg erhöht die Spannung in der Liga im Kampf um den Klassenerhalt weiter. Bochum, das durch die Niederlage ans tabellenende abrutschte, hat mit 19 Zählern genauso viele auf dem Konto wie Schalke 04 davor. Auch 1899 Hoffenheim auf dem Relegationsrang ist punktgleich mit den beiden NRW-Klubs. Stuttgart und Hertha BSC sind ebenfalls nicht weit entfernt von den Abstiegsrängen.

Bochum besser, Schalke trifft

Die erste Chance im Kellerduell hatten die Gastgeber - und was für eine: Bochums Philipp Hofmann stand nach einer Hereingabe von Danilo Soares ganz frei vor dem Tor, setzte den Abschluss aus fünf Metern aber über das Tor. Im Anschluss bestimmte der VfL die Partie, konnte sich vorerst jedoch keine große Chance mehr erspielen.

Die Partie lebte vor allem von intensiven Zweikämpfen, weniger von spielerischer Klasse. Kurz vor der Pause vergab erst Takuma Asano die Chance zur VfL-Führung, dann half auch noch Manuel Riemann bei der Schalker Führung mit: Erst flog der Torwart an einer Flanke vorbei, den anschließenden Kullerball Richtung Torlinie bugsierte er ungeschickt über die eigene Torlinie.

VfL kämpft erfolglos

Nach dem Seitenwechsel kam erstmal kaum Spielfluss auf. Das ohnehin emotionale Kellerduell war fast laufend unterbrochen durch kleinere Fouls und Nickeligkeiten. Zwanzig Minuten vor dem Ende wurde das Bochumer Publikum ungeduldig und skandierte: "Wir wollen euch kämpfen sehen!" Das schien zu wirken: Christopher Antwi-Adjej prüfte S04-Schlussmann Ralf Fährmann mit einem Flachschuss (70.).

Am Einsatz lag es bei Bochum nicht, eher an vielen Fehlpässen und technischen Fehlern. Zehn Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung: Eine flache Ecke verwandelte Bülter durch die vielbeinige Abwehr zum 2:0. Den vermeintlichen Anschlusstreffer verwehrte Schiedsrichter Dr. Felix Brych nach VAR-Eingriff aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung. Davon konnte sich der offensivschwache VfL nicht mehr erholen.

Schalke bittet zum Revierderby

Am nächsten Spieltag empfängt Schalke Borussia Dortmund für das Revierderby (Samstag, 11.03.2023 um 18.30 Uhr). Bochum ist einen Tag vorher in Köln gefordert (20.30 Uhr).