Werder jubelt beim VfB Bremer Traumtore halten Stuttgart im Keller Stand: 05.02.2023 17:27 Uhr

In der Fußball-Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und Werder Bremen lange abgemüht. Zwei Bremer Traumtore entschieden das Spiel.

Am Sonntag (05.02.2023) setzte sich der SV Werder in Stuttgart mit 2:0 (0:0) durch. Bremens Jens Stage bejubelte nach einem Distanzschuss sein erstes Bundesliga-Tor (59.). Sogar noch schöner war der Schlenzer von Marvin Ducksch zum Endstand (77.). Durch den Sieg zieht Werder an Gladbach vorbei auf Platz acht, Stuttgart verbleibt auf Relegationsrang 16.

Stuttgart spielt fehlerhaftes Bremen zunächst her

Es war ein einseitiger Beginn. Werder Bremen hatte große Probleme mit der Restverteidigung, agierte fahrig im Spielaufbau und fabrizierte Fehler um Fehler. Das übertrug sich auch auf Torwart Jiri Pavlenka. Er schlug ein Luftloch im eigenen Sechzehner und schenkte Serhou Guirassy den Ball. Pavlenka konnte im Anschluss aber parieren (9.).

Bezeichnend: Nach zehn Minuten standen bei Stuttgart 70 Prozent der Spielanteile und mehr als zwei Drittel gewonnene Zweikämpfe zu Buche. Werder wartete noch auf den ersten Torschuss, als es der VfB schon viermal versucht hatte.

Guirassy angeschlagen raus – Bremen kämpft sich rein

Allerdings verpuffte der VfB-Schwung danach. Bremens Leonardo Bittencourt vergab die erste Chance (15.). Bis zum Halbzeitpfiff arbeitete sich Werder über eine engagierte Laufleistung ins Spiel. Weil Guirassy verletzt vom Feld musste (25.), ging beim VfB plötzlich nichts mehr nach vorne.

Und beinahe wäre Bremen durch Niclas Füllkrug in Führung gegangen, er half sich im Kopfballduell gegen Hiroki Ito aber mit einem Schubser. Der Treffer zählte nicht (36.). Im Gegenzug verfehlte Pfeiffer, der Guirassy ersetzt hatte, nach einem Eckball per Kopf knapp das Tor (45.+2).

Stage-Traumtor zwingt Stuttgart zu Planänderung

Nach dem Wiederbeginn blieben Highlights auf beiden Seiten lange Mangelware. Es war ein Spiel zwischen den Strafräumen ohne zündende Ideen, dafür immerhin mit stabilen Defensivreihen.

Diese fast 15-minütige spielerische Lethargie beider Kontrahenten beendete dann Bremen. Füllkrug stellte bei einem hohen Ball den Körper rein, Konstantinos Mavropanos spitzelte den Ball im Zweikampf versehentlich zu Stage. Dieser versenkte den Ball traumhaft im Winkel.

Und zwang damit Stuttgart, einen Gang zuzulegen. Labbadia veränderte nochmal die Statik. Flügelstürmer Führich musste weichen, Thomas Kastanaras kam, um neben Pfeiffer als zweiter Mittelstürmer die Flanken von Borna Sosa abzunehmen. Sosa ersetzte Nikolas Nartey (70.). Ein Durchkommen gab es für Stuttgart aber nicht mehr. Stattdessen setzte Bremens Ducksch nach Vorlage von Füllkrug mit dem zweiten Sonntagsschuss des Tages den Schlusspunkt.

Stuttgart in Freiburg, Bremen empfängt BVB

Am 20. Spieltag ist der VfB Stuttgart auswärts in Freiburg gefordert. Der Aufsteiger aus Bremen empfängt derweil Borussia Dortmund (beide Samstag, 15.30 Uhr).