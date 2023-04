FC effizienter als TSG Köln mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt Stand: 22.04.2023 17:26 Uhr

Der 1. FC Köln darf sich nach einem 3:1 (2:0) bei der TSG Hoffenheim am Samstag (22.04.2023) über den fast sicheren Klassenerhalt freuen. Florian Kainz (18.) per Handelfmeter, Davie Selke (39.) und Jan Thielmann (90.) trafen für die Gäste. Kasper Dolberg verkürzte in der Nachspielzeit.

Mit nun 35 Punkten hat der FC zehn Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Bei noch 15 zu verteilenden Punkten erscheint ein Abstieg der Domstädter zunehmend unrealistischer zu werden. Ganz anders die TSG Hoffenheim: Die Kraichgauer haben nur vier Punkte Vorsprung vor der gefährlichen Region.

Kurzfristiger Schiedsrichter-Wechsel

Noch vor dem Anpfiff konnte man die ersten Glückwünsche aussprechen: Der ursprünglich als vierter Offizieller vorgesehene Robin Braun kam unerwartet zu seinem Bundesliga-Debüt als Schiedsrichter, da der ursprünglich vorgesehene Benjamin Brand aufgrund eines allergischen Schocks nicht pfeifen konnte.

Die Teams machten es Braun zu Beginn sehr einfach, in den ersten zehn Minuten passierten weder Fouls noch wurde es vor den Toren gefährlich. Kölns Florian Kainz probierte es erstmals etwas ernsthafter (12.).

FC per Elfmeter in Führung

Kurz danach stand Braun doch im Mittelpunkt: Nach einem Handspiel von John Anthony Brooks entschied der Unparteiische nach Videobeweis auf Elfmeter - Kainz verwandelte zum Jubel der knapp 8.000 mitgereisten FC-Anhänger. Köln verteidigte weiterhin aufmerksam und hatte Pech, dass Oliver Baumann im TSG-Tor gegen einen Kopfball von Selke überragend parierte (32.).

Die Gäste blieben dran, doch erneut verhinderte Baumann nach einem Querpass von rechts ein mögliches zweites Tor. Der dritte FC-Versuch saß schließlich: Der viel kritsierte Selke setzte sich im Kopfballduell gegen Kevin Akpoguma durch, Baumann konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.

TSG nutzt wenige Chancen nicht

Die Gastgeber starteten viel besser in den zweiten Durchgang: Angelino scheiterte am starken Marvin Schwäbe im Kölner Tor (47.), Eric Martel blockte Hoffenheims Andrej Kramaric im letzten Moment ab (57.) und Christoph Baumgartner zielte zu weit links (61.). Die beste Phase der TSG verging ohne Torerfolg, Köln sortierte sich wieder besser und setzte auf Konter.

Der eingewechselte Steffen Tigges vergab die Chance zur Entscheidung (74.), auf der Gegenseite zielte Robert Skov daneben. Wer auf eine Schlussoffensive der Gastgeber hoffte, wurde bitter enttäuscht. Thielmann sorgte per Konter für die Entscheidung, ehe Dolberg für etwas Ergebniskosmetik aus Sicht der Hoffenheimer sorgte.

Köln zu Hause gegen Freiburg

Am nächsten Spieltag empfängt der 1. FC Köln den SC Freiburg (Samstag, 29.04.2023 um 15.30 Uhr). Hoffenheim ist zur gleichen Zeit in Leipzig gefordert.