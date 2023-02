Richter trifft gegen Ex-Klub Befreiungsschlag im Abstiegskampf - Hertha bezwingt Augsburg Stand: 25.02.2023 17:35 Uhr

Hertha BSC hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Samstag (25.02.2023) 2:0 (0:0) gegen den FC Augsburg gewonnen, es war ein wichtiger Sieg. Dabei traf auch Marco Richter, eine Überraschung war das nicht.

Es lief die 61. Minute, als Richter die Führung für die Hertha erzielte. Und das war natürlich eine Geschichte: Richter, 25, hatte schon in der Jugend für den Gegner FC Augsburg gespielt, später auch in der Bundesliga. Vor anderthalb Jahren war Richter dann von Augsburg nach Berlin gewechselt - und gegen seinen Ex-Verein spielt er seitdem besonders gerne.

Vier Spiele hat Richter für Hertha nun gegen den FCA bestritten, er hat dabei drei Tore erzielt und eins vorbereitet. Kann man schon so machen. Den zweiten Treffer für die Berliner erzielte Dodi Lukebakio in der 70. Minute, es war sein neuntes Saisontor.

Beim FCA werden sie sich spätestens da an das Hinspiel erinnert haben, sie hätten darauf sicher gut verzichten können. Am 5. Spieltag hatte die Hertha ebenfalls 2:0 gegen Augsburg gewonnen, auch damals trafen Lukebakio und Richter.

Die Hertha hat nun 20 Punkte, sie klettert in der Tabelle zunächst auf Rang vierzehn. Direkt darüber steht Augsburg, dort haben sie 24 Punkte.

Niederlechner mit dem ersten Aufreger

Den besseren Start in diese Partie erwischte auch diesmal die Hertha. Es lief die 3. Minute, als Florian Niederlechner nach einem Ballverlust von Augsburgs Niklas Dorsch aus kurzer Distanz zum Schuss kam, das Tor aber um einen halben Meter verfehlte.

Und beinahe wäre das schon so eine Geschichte gewesen, wie Richter sie später in diesem Spiel noch schreiben sollte: Niederlechner, 32, hatte dreieinhalb Jahre für Augsburg gespielt, erst im Januar war er dann nach Berlin gewechselt.

Bei Ngankams Schuss fehlt nicht viel

Es sollte für einige Zeit der einzige Aufreger bleiben. In einem intensiven Spiel gab es einige Zweikämpfe zu bestaunen und manchmal auch gelungene Kombination, nur Torchancen gab es wenige. Augsburg hatte in der ersten Halbzeit keine, die Hertha immerhin den Abschluss von Niederlechner und unmittelbar vor der Pause noch einen von Jessic Ngankam.

In der 44. Minute kam Ngankam an der Stafraumgrenze an den Ball. Es folgte eine schnelle Drehung und ein Schuss, viel fehlte nicht.

Erst Richter, dann Lukebakio - zwei Hertha-Treffer in neun Minuten

Die Führung fiel dann nach einer Stunde, als Augsburgs Arne Maier, ausgebildet bei der Hertha, einen Freistoß klären wollte, aber genau vor die Füße von Richter spielte. Dessen Schuss aus gut 25 Metern landete rechts unten im Eck. FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz war dran, aber verhindern konnte er den Gegentreffer nicht mehr.

Auch beim zweiten Tor des Nachmittags war Gikiewicz machtlos. Nach einem Freistoß verlängerte Niederlechner mit dem Kopf und Lukebakio traf aus zwölf Metern mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke. Es war die Entscheidung.

Berlin in Leverkusen, Augsburg gegen Bremen

Der FC Augsburg empfängt am nächsten Spieltag den SV Werder Bremen (Samstag, 04.03.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später ist die Hertha in Leverkusen gefordert (15.30 Uhr).