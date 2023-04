Remis zwischen FCA und VfB Stuttgart sammelt in Augsburg einen weiteren Punkt Stand: 21.04.2023 22:24 Uhr

Der VfB Stuttgart hat beim FC Augsburg einen weiteren Punkt im Abstiegskampf geholt. Augsburg verpasste nach eigener Führung den Sieg.

Der VfB blieb durch das 1:1 (1:0) am Freitagabend (21.04.2023) auch im dritten Ligaspiel unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß unbesiegt und festigte mit nunmehr 25 Punkten Platz 16 etwas. Am Wochenende ist die Konkurrenz aber noch im Einsatz, der Tabellen-17. Schalke (24 Punkte) spielt gegen Freiburg, Schlusslicht Hertha (22 Punkte) trifft auf Bremen.

Augsburg verpasste den Sieg trotz eigener Führung und vergab die Möglichkeit, sich der Rettung deutlich zu nähern. Mit 30 Punkten bleiben bei noch fünf Spielen in dieser Saison aktuell nur fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Am kommenden Spieltag ist Augsburg bei Eintracht Frankfurt gefordert (Samstag, 29.04.2023 um 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit spielt Stuttgart zu Hause gegen Mönchengladbach.

Restprogramm Abstiegskampf Spieltag Bochum Stuttgart Schalke Hertha BSC 29 Wolfsburg (H) Freiburg (A) Bremen (H) 30 Dortmund (H) Gladbach (H) Bremen (H) Bayern (A) 31 Gladbach (A) Hertha (A) Mainz (A) Stuttgart (H) 32 Augsburg (H) Leverkusen (H) Bayern (A) Köln (A) 33 Hertha (A) Mainz (A) Frankfurt (H) Bochum (H) 34 Leverkusen (H) Hoffenheim (H) Leipzig (A) Wolfsburg (A)

Stuttgart kommt erst spät zum Ausgleich

Der VfB konnte den Schwung aus dem Sieg in Bochum, dem Pokalerfolg in Nürnberg und dem umjubelten 3:3 gegen Dortmund zunächst nicht mitnehmen - Augsburg ging schnell in Führung. Arne Maier flankte von rechts, Stuttgarts Torwart Fabian Bredlow verschätzte sich, Dion Beljo traf im Fünfmeterraum per Flugkopfball (8.).

Stuttgart fand vor der Pause zunächst keine Antwort mehr und blieb auch in der zweiten Hälfte zunächst schwach. Erst nach einer Stunde und einigen Wechseln kam der VfB besser ins Spiel und am Ende auch zum Ausgleich: Einen Freistoß von der rechten Seite leitete Tiago Tomas zu Wataru Endo weiter, der FCA-Torwart Tomas Koubek im Nachsetzen traf.