Klarer Sieg im Derby Spitzenreiter Leverkusen fegt über Köln hinweg Stand: 08.10.2023 17:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen hält an der Spitze der Fußball-Bundesliga unbeirrt Kurs. Im Derby gegen den 1. FC Köln feierte das Team von Trainer Xabi Alonso einen 3:0 (2:0)-Sieg und bleibt ungeschlagen mit 19 Punkten Erster.

Jonas Hofmann (22.), Jeremie Frimpong (32.) und Viktor Boniface (67.) sorgten für über weite Strecken deutlich überlegene Leverkusener am Sonntag (08.10.2023) für den sechsten Bundesliga-Sieg in sieben Spielen. Die "Werkself" ist damit in insgesamt zehn Pflichtspielen der aktuellen Saison ungeschlagen. Köln rutscht dagegen nach der vierten Bundesliga-Niederlage in Folge mit weiter nur einem Punkt ans Tabellenende.

Nach einer kurzen Orientierungsphase, in der die Gäste die erste Halbchance nach einem Eckball hatten, übernahm Leverkusen in der ausverkauften heimischen Arena das Kommando. Sehr ballsicher und gegen den Ball stark organisiert gab Bayer 04 den Ton an. Kölns Abwehr musste gleich zwei Mal in höchster Not gegen Viktor Boniface im Strafraum blocken (14., 16.). Kurz darauf verzog Florian Wirtz einen Schuss aus 20 Metern knapp (19.).

Hacke Wirtz, Tor Hofmann

Der vorläufige Höhepunkt der Leverkusener Spielfreude mündete in der Führung für die Gastgeber. Über sechs Stationen spielte sich Leverkusen ab der Mittellinie auf engstem Raum in den Strafraum. Wirtz legte per Hacke zurück und Hofmann schob ganz überlegt aus sieben Metern unten rechts zum 1:0 ein.

Leverkusen blieb danach am Drücker, Köln überquerte kaum die Mittellinie. Frimpong erhöhte in dieser Phase verdient auf 2:0, als er ein cleveres Zuspiel von Alex Grimaldo quer durch den Fünfmeterraum am rechten Pfosten nur noch einschießen musste. Kurz darauf hatte Grimaldo sogar das dritte Tor auf dem Fuß, aber FC-Torwart Marvin Schwäbe fischte den Schuss stark aus dem Winkel (35.).

Dicke FC-Chancen kurz vor der Pause

Erst in der Nachspielzeit geriet die Leverkusener Dominanz ins Wanken - das aber mächtig. Jonathan Tah musste in höchster Not im Strafraum gegen einen Schuss von Davie Selke klären (45.+1). Bei der nachfolgenden Ecke fischte Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky den Ball gleich zwei Mal von der Linie (45.+2).

Köln nahm die letzten Sekunden als Mutmacher mit in den zweiten Durchgang und neutralisierte mit viel Leidenschaft den spielerischen Unterschied in den ersten Minuten. Was durchkam, entschärfte der blendend aufgelegt Schwäbe, zum Beispiel gegen einen Wirtz-Schuss (47.) und bei einem Frimpong-Solo (54.).

Leverkusen erhöht Spielkontrolle

Danach schaltete Leverkusen mehr und mehr auf Spielkontrolle um. Trotzdem reichte dieser Rhythmus, um den Vorsprung weiter auszubauen. Aus einem Ballgewinn schickte Frimpong Hofmann in die Tiefe. Der Nationalspieler legte vor dem Tor perfekt quer auf Boniface, der mit seinem siebten Saisontreffer für das 3:0 und die Vortenscheidung sorgte.

Köln steckte zwar nie auf, entwickelte allerdings wie in den bisherigen Saisonspielen keine Durchschlagskraft nach vorne und musste sich nach Siegen in den vergangenen beiden Spielzeiten dieses Mal in Leverkusen klar geschlagen geben.

Bayer in Wolfsburg, Köln im Duell mit Gladbach

Für Leverkusen geht es nach der Länderspiel-Pause in der Bundesliga zum VfL Wolfsburg (Samstag, 21.10.2023 um 15.30 Uhr). Die "Geißböcke" sind einen Tag später im nächsten Derby gegen Borussia Mönchengladbach gefordert (15.30 Uhr).