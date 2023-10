Nächste Möglichkeiten für den bulligen Stürmer! Erst tunnelt er Hübers links im Strafraum und scheitert aus spitzem Winkel am entgegenspringenden Schwäbe. Wenig später lässt er im Rückraum mit zwei Täuschungen gleich drei Verteidiger stehen, bleibt aber trotzdem mit seinem Schuss an weiteren Abwehrbeinen hängen!

Von rechts spielt Frimpong den Ball flach an den Elfmeterpunkt. Boniface steht nicht optimal, schießt dennoch direkt und bleibt an einem Verteidiger hängen.

Auf der anderen Seite segelt ein erster Freistoß der Gäste in den Strafraum von Leverkusen. Dieser wird jedoch per Kopf geklärt, ehe Köln einen Konter unterbindet.

In den letzten vier Rheinderbys holte Leverkusen tatsächlich nur einen Sieg. Die letzten beiden Heimspiele gingen sogar verloren. Daran werden sich auch einige Kölner erinnern, die heute in der Startelf stehen. Gleichzeitig wird Baumgart seinen Spielern eintrichtern, dass heute selbstverständlich ein neues Spiel ausgespielt wird.

Unter der Woche hat Leverkusen in der Europa League mit 1:2 in Molde gewonnen und rotiert jetzt. Xabi Alonso holt Lukáš Hrádecký, Odilon Kossounou, Álex Grimaldo, Florian Wirtz, Exequiel Palacios, Jonas Hofmann und Victor Boniface zurück in die Startelf. Was erstmal nach großer Veränderung klingt, ist tatsächlich die Aufstellung, die fünf der ersten sechs Ligaspiele begann. Die Werkself bleibt sich also treu.