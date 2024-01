"Fohlen" ärgern Werkself Bayer beißt sich an Gladbach die Zähne aus Stand: 27.01.2024 20:52 Uhr

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat im Titelkampf gegen Borussia Mönchengladbach Federn gelassen und kam nicht über ein Remis hinaus.

Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Meisterschaft gegen Borussia Mönchengladbach Punkte eingebüßt und keinen neuen Last-Minute-Sieg geschafft. Im sogenannten kleinen Rhein-Derby kam die Werkself am Samstagabend (27.01.2024) nicht über ein 0:0 hinaus.

Bayer ist zwar seit nun 28 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, hat aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München und kam zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel nicht zum Torerfolg. Gladbach stagniert trotz des Achtungserfolgs im Niemandsland der Tabelle.

Überraschender Torwartwechsel bei Bayer

Überraschend hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso Liga-Stammtorhüter und Kapitän Lukas Hradecky erstmals auf die Bank gesetzt, für ihn begann der Tscheche Matej Kovar. Der 23-Jährige war zu Saisonbeginn für etwa fünf Millionen Euro von Manchester United zur Werkself gewechselt. Zum Einsatz war er bislang in den ersten fünf Europa-League-Spielen und zweimal im DFB-Pokal gekommen. Es sei nur eine Entscheidung für das Gladbach-Spiel, so Alonso, Kovar sollte Spielpraxis für das Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart am 6. Februar bekommen.

Die Werkself übernahm vom Anpfiff weg das Kommando, schnürte die "Fohlen" ein und zeigte wieder einmal ihr sehenswertes Kombinationsspiel. Den ersten Warnschuss gab Nadiem Amiri (5.) an der rechten Strafraumkante ab, VfL-Torhüter Moritz Nicolas bekam gerade noch die Arme hoch und parierte zur Ecke.

Bayer zunächst drückend überlegen

Wie Leverkusen loslegte, zeigen auch diese Zahlen: 84 Prozent Ballbesitz und 121 Pässe in den ersten acht Minuten. Bayer war auch in der Folge drückend überlegen, die Führung schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Ein Distanzschuss von Florian Wirtz (19.) strich knapp am linken Pfosten vorbei.

Mit dem ersten gefährlichen Konter hatten die Gladbacher plötzlich die Chance zur Führung, Luca Netz (22.) scheiterte mit seinem Schlenzer im Strafraum an Kovar. Dann brannte es schon wieder im VfL-Strafraum nach einem schlimmen Fehlpass. Nach Zuspiel von Patrik Schick brauchte Wirtz (23.) aus acht Metern nur noch einzuschieben, seinen zu mittigen Abschluss parierte Nicolas mit den Beinen.

Mit zunehmender Dauer fanden die "Fohlen" besser ins Spiel, zeigten Mannschaftsgeist, verteidigten aufopferungsvoll und nahmen die Partie an. Bayer musste sich den Vorwurf gefallen lassen, vorm Tor nicht konsequent genug zu agieren. So ging es ohne Treffer in die Pause.

Leverkusener Chancenfestival

Würde es Bayer wieder spannend machen wie bei den Last-Minute-Siegen zuletzt in Leipzig (3:2) und Augsburg (1:0)? Die Werkself wollte das verhindern und drehte auf. Bei einem Konter wurde Jeremie Frimpong (57.) von Wirtz steil geschickt, der Niederländer schoss den Ball frei vor Nicolas aus halblinker Position knapp rechts vorbei. Drei Minuten später verzog Alex Grimaldo aus 13 Metern knapp. Direkt danach marschierte Frimpong alleine aufs Gladbacher Tor zu, Florian Neuhaus spitzelte ihm im letzten Moment den Ball vom Fuß.

Bayer versuchte alles, Angriff auf Angriff rollte auf das Gladbacher Tor zu. Doch mit zunehmender Spieldauer verfestigte sich der Eindruck, dass es diesmal nichts werden würde mit einem neuerlichen Last-Minute-Triumph. Gladbachs Defensive stemmte sich mit aller Macht gegen den Leverkusener Angriffswirbel und wurde am Ende mit einem Punkt belohnt.

Bayer hat Ersatz für verletzten Boniface

Mehr Erfolg als auf dem Spielfeld hatte Bayer an diesem Samstag auf dem Transfermarkt. Nach Spielschluss gab der Klub bekannt, dass er Ersatz gefunden hat für den bis März verletzten Torjäger Victor Boniface. Dabei handelt es sich um den 31 Jahre alten Mittelstürmer Borja Iglesias, der auf Leihbasis bis zum Sommer von Betis Sevilla kommt.

Bayer in Darmstadt, "Fohlen" gegen den FC Bayern

Die Werkself reist am kommenden Wochenende nach Darmstadt (Samstag, 03.02.2023 um 15.30 Uhr). Gladbach ist zeitgleich in München gefordert.